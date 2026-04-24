Igreja centenária completa seis meses interditada em Itapemirim

A Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo, um dos principais cartões-postais de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi interditada em outubro de 2025 devido a problemas estruturais e permanece fechada, sem previsão de reabertura. De acordo com a Defesa Civil Municipal, foram constatados comprometimentos no telhado e no forro, além de infiltrações, umidade e fragilidade na estrutura de madeira, o que coloca em risco a segurança dos fiéis.





O templo católico foi tombado pelo Estado em 2011 como Bem Imóvel de Valor Histórico e Cultural. A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, responsável pelo patrimônio, informou que a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) foi comunicada sobre a situação.





Em nota, a Secult informou que recebeu, em março deste ano, um pedido de apoio para obras na cobertura e no forro da igreja. Segundo a pasta, a solicitação foi feita pela Cáritas Diocesana da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e prevê investimento de R$ 2.278.598,15.





“No momento, a documentação apresentada, bem como a planilha orçamentária, encontra-se em análise técnica pela Gerência de Memória e Patrimônio Cultural da Secult. Após a conclusão dessa etapa e a devida instrução processual, será possível avançar para a formalização do termo de fomento e o repasse dos recursos, permitindo à instituição a contratação dos serviços e o início das obras”, informou a secretaria.