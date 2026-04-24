Igreja centenária completa seis meses interditada em Itapemirim

A Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo, um dos principais cartões-postais de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi interditada em outubro de 2025 devido a problemas estruturais e permanece fechada, sem previsão de reabertura. De acordo com a Defesa Civil Municipal, foram constatados comprometimentos no telhado e no forro, além de infiltrações, umidade e fragilidade na estrutura de madeira, o que coloca em risco a segurança dos fiéis.
O templo católico foi tombado pelo Estado em 2011 como Bem Imóvel de Valor Histórico e Cultural. A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, responsável pelo patrimônio, informou que a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) foi comunicada sobre a situação.
Em nota, a Secult informou que recebeu, em março deste ano, um pedido de apoio para obras na cobertura e no forro da igreja. Segundo a pasta, a solicitação foi feita pela Cáritas Diocesana da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e prevê investimento de R$ 2.278.598,15.
“No momento, a documentação apresentada, bem como a planilha orçamentária, encontra-se em análise técnica pela Gerência de Memória e Patrimônio Cultural da Secult. Após a conclusão dessa etapa e a devida instrução processual, será possível avançar para a formalização do termo de fomento e o repasse dos recursos, permitindo à instituição a contratação dos serviços e o início das obras”, informou a secretaria.
Centenária
Localizada na Vila de Itapemirim, a Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo foi concluída em 1855 e abriga imagens históricas com mais de 300 anos.
O imóvel foi uma das igrejas centenárias contempladas para restauração em 2024. Os trabalhos seriam realizados por meio de uma parceria entre a Cáritas da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
O Iphan também foi procurado para informar se as intervenções previstas foram concluídas, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.