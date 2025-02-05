7 receitas de salada para emagrecer com saúde

Quando consumidas da maneira correta, as saladas favorecem o emagrecimento e auxiliam no funcionamento do organismo. Isso porque elas são compostas por vegetais, fontes de vitaminas e sais minerais, que contribuem para a saciedade e fornecem benefícios à saúde. Além disso, são versáteis e podem ser enriquecidas com proteínas magras, como frango e ovos, tornando-se uma refeição completa.
Abaixo, confira sete receitas de salada para emagrecer com saúde!
Salada de espinafre com castanha-de-caju
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de espinafre
- 1/2 pepino cortado em rodelas
- 2 tomates sem sementes e cortados em meia-lua
- 1/2 cebola-roxa descascada e cortada em rodelas
- 1/2 de xícara de chá de castanha-de-caju torrada
- Sementes de 1 romã
- 1 colher de sopa de gergelim branco
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma saladeira, coloque as folhas de espinafre, o pepino, o tomate, a cebola-roxa e as sementes de romã. Tempere com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Acrescente o gergelim e as castanhas-de-caju e misture. Sirva em seguida.
Salada verde com morango
Ingredientes:
- Folhas de 1/2 de maço de alface-lisa
- Folhas de 1/2 de maço de alface-roxa higienizada
- Folhas de 1/2 de maço de acelga
- Folhas de 1/2 de maço de chicória
- 8 tomates-cereja cortados ao meio
- 15 morangos cortados ao meio
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de vinagre balsâmico
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma saladeira, coloque a alface-lisa, a alface-roxa, a acelga, a chicória e os tomates-cereja e misture. Tempere com azeite, vinagre, sal e pimenta-do-reino. Adicione os morangos por cima e sirva em seguida.
Salada de abacaxi com pepino e hortelã
Ingredientes:
- 2 fatias de abacaxi cortadas em cubos
- 1 pepino cortado em rodelas
- 1/4 de xícara de chá de folhas de hortelã picadas
- Folhas de 1/2 de maço de agrião
- Suco de 1 limão
- Sal e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo:
Em uma saladeira, coloque o abacaxi, o pepino, as folhas de hortelã e o agrião e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque o suco de limão, o azeite de oliva e o sal e mexa para incorporar. Despeje o molho sobre a salada e sirva em seguida.
Salada de alface com frango
Ingredientes:
- 200 g de peito de frango
- Folhas de 1/2 de maço de alface-crespa
- 8 tomates-cereja cortados ao meio
- 1/2 cebola-roxa descascada e cortada em rodelas
- 1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
- 1/4 de repolho roxo
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sopa de gergelim branco
- Suco de 1 limão
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o frango e tempere com metade do suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o filé de frango e frite até dourar. Desligue o fogo, corte o frango em tiras e reserve. Rasgue grosseiramente as folhas de alface-crespa e de repolho.
Em uma saladeira, coloque a alface-lista, os tomates-cereja, o pimentão, a cebola-roxa e o repolho e misture. Tempere com o restante do suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente o frango e salpique com gergelim. Sirva em seguida.
Salada de rúcula com manga
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de folhas de rúcula
- 1 xícara de chá de folhas de agrião
- 2 folhas de repolho cortadas em tiras finas
- 1 manga descascada e picada
- 1/2 tomate sem sementes e picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de gengibre em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma saladeira, coloque a rúcula, o agrião, o repolho, a manga e o tomate e misture. Tempere com azeite de oliva, suco de limão, gengibre, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Salada de brócolis com cenoura
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de floretes de brócolis
- 1 ovo
- 1/2 cenoura descascada e cortada em tiras finas
- 1 tomate sem sementes e cortado em rodelas
- 1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras finas
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1/2 limão
- Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque os floretes de brócolis, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque um pouco de água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o ovo e cozinhe por 12 minutos. Passado esse tempo, desligue o fogo, retire o ovo da panela com cuidado, mergulhe em um recipiente com água gelada e espere esfriar.
Após, descasque o ovo, corte ao meio e reserve. Em uma saladeira, coloque os floretes de brócolis, a cenoura, o tomate e o pimentão e misture. Tempere com azeite de oliva, suco de limão, sal, pimenta-do-reino e orégano. Finalize colocando o ovo e sirva em seguida.
Salada de repolho roxo com maçã e nozes
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de repolho roxo picado
- 1 maçã-verde sem sementes e cortada em tiras finas
- 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma saladeira, coloque o repolho roxo e regue com o suco de limão. Adicione a maçã-verde e as nozes e misture. Tempere com azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.