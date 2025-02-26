Gastronomia

5 receitas com lentilha para ajudar a emagrecer

Aprenda a preparar pratos saudáveis e saborosos que vão te surpreender
Portal Edicase

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 19:30

Salada de lentilha (Imagem: Alexandra Anschiz | Shutterstock)
Versátil e nutritiva, a lentilha é uma ótima aliada para quem busca uma alimentação equilibrada e o controle do peso. Rica em fibras, proteínas e minerais, ela ajuda a prolongar a saciedade, regula a glicemia e contribui para o bom funcionamento do organismo. E mais: é fácil de preparar e pode ser incorporada no dia a dia de forma saborosa e saudável.
Abaixo, confira 5 receitas irresistíveis para incluir a lentilha na sua dieta!

Salada de lentilha

Ingredientes

  • 250 g de lentilha
  • 8 tomates-cereja cortados ao meio
  • 1 pepino descascado e picado
  • 1/2 xícara de chá de salsinha picada
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • Sal e azeite de oliva a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 1 hora. Após, escorra a água, transfira os grãos para uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e transfira a lentilha para um recipiente. Adicione os tomates-cereja, o pepino, a salsinha, as folhas de espinafre e o azeite de oliva e misture. Tempere com sal e sirva em seguida.

Arroz integral com lentilha

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de arroz integral
  • 1 xícara de chá de lentilha
  • 4 xícaras de chá de água quente
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o arroz integral e frite por 3 minutos. Acrescente a água e a lentilha. Tempere com sal e cozinhe até a água secar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Creme de lentilha com abóbora

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha
  • 2 xícaras de chá de abóbora descascada e picada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 l de caldo de legumes
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a lentilha, a abóbora , a cúrcuma e o caldo de legumes e cozinhe por 25 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.
Panqueca de lentilha com espinafre (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock)
Panqueca de lentilha com espinafre

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha vermelha
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas
  • 1 xícara de chá de água
  • Sal e azeite de oliva a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a lentilha vermelha, cubra com água e deixe de molho por 4 horas. Após, escorra a água e transfira os grãos para um liquidificador. Adicione 1 xícara de chá de água e bata até obter uma consistência lisa. Acrescente as folhas de espinafre e bata por 1 minuto. Tempere com sal e reserve.
Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a frigideira. Frite até dourar. Repita o processo com toda a massa. Sirva com o recheio que preferir.

Bolo de lentilha

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
  • 2 ovos
  • 1/3 de xícara de chá de óleo de coco
  • 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1/2 xícara de chá de leite de amêndoas
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a lentilha, os ovos, o óleo de coco, o açúcar mascavo, o leite de amêndoas e a essência de baunilha e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de aveia, a farinha de amêndoas, a canela e o sal e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

