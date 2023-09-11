Beauty Fair 2023: confira 10 lançamentos da feira de beleza

A Beauty Fair movimenta a cidade de São Paulo até a terça-feira, 12 de setembro. O evento reúne mais de 2 mil marcas de produtos para os cabelos, pele, unhas e maquiagem.
A mais recente pesquisa da feira indica que os produtos para cabelos – como xampus, condicionadores e cremes de tratamento - são o principal motivo para os consumidores brasileiros irem às perfumarias. Eles também são um dos itens mais comercializados nos supermercados, na categoria Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC). Os produtos tradicionais de beleza fazem parte da rotina de cuidados dos brasileiros, mas nada melhor do que poder contar com tratamentos específicos para diferentes necessidades dos cabelos, os quais possam garantir resultados mais complexos, profundos e direcionados.
As novidades neste segmento também foram apresentadas na feira de beleza, que é considerada a maior das Américas e segunda maior do mundo. Confira alguns dos principais lançamentos do evento.
01
Bastão Facial Efeito Lifting, da Ricca
O bastão facial é um preenchedor imediato de linhas de expressão, e seu efeito é potencializado com o uso diário. A combinação de ácido hialurônico e colágeno vegetal em sua composição protege a barreira da pele, mantém a hidratação e auxilia na renovação celular. Seu uso é recomendado duas vezes ao dia.
02
Linha Raízes do Morro, da Skala Cosméticos
Composta por kit de xampu, condicionador e creme de tratamento 2 em 1, a linha conta com a potência do óleo de coco, açaí e manteigas de murumuru e de tucumã. A linha proporciona uma nutrição intensa aos fios, devolvendo a maciez, a força e o brilho característicos dos cabelos saudáveis. Os produtos se encaixam na fase de nutrição, etapa que oferece os nutrientes essenciais que os cabelos precisam, restaurando sua vitalidade, movimento e alinhamento natural. Os produtos são indicados para todos os tipos de cabelos.
03
Base Fix, da Vizzela
Apresenta textura fluida e acabamento softmatte. Sua formulação é composta por pigmentos de tratamento de superfície revestidos por resina de silicone, fazendo com que tenha melhor aderência à pele e maior durabilidade, sem craquelar. A composição conta com vitamina E e biossacarídeos, que formam um filme de hidratação instantânea, oferecendo o melhor entre boa cobertura e viço na pele. De cobertura média para alta, possui longa duração e resistência - inclusive à água.
04
Hidronutrição, da Cacheadus Cosméticos
O Pequi e o Mandacaru são dos destaques da marca, especializada em cabelos afro. O encontro desses nutrientes forma-se uma opção contra o ressecamento dos fios, solução perfeita para hidratação e combate ao frizz. O Mandacaru, que é um excelente agente hidratante, se junta ao Pequi, bastante rico em vitaminas A e E, garantindo fios radiantes e controlados, proporcionando maciez e sedosidade.
05
Escova Breeze, da Marco Boni
É a solução para cabelos molhados. Seu design vazado e sistema de ventilação garantem uma escovação suave e eficiente, reduzindo a quebra dos fios e proporcionando resultados com desembaraçados maravilhosos.
06
Perfume Sunset, da Ciclo
A fragrância foi inspirada na sensualidade da pele bronzeada em uma tarde ensolarada. Essa nova criação traz consigo a brisa revigorante do oceano, unindo o frescor das nuances cítricas aromáticas e frutadas da bergamota e mandarina. Essas notas se entrelaçam harmoniosamente com os toques verdes do cassis, resultando em uma aura de pura energia.
07
Modelador Curves Automático, da Taiff
O lançamento é para quem tem dificuldades, e até medo, na hora de usar o modelador. Seu sistema giratório exclusivo em um tubo de 32 mm que permite criar cachos para os dois lados, proporcionando looks incríveis com muita facilidade e de forma segura. Ele possui um display automático e botões de seleção de temperatura com um alerta sonoro de aviso quando fica pronta a modelagem.
08
Hydration Creamy Shampoo, da Benvoleo
A Alfaparf Milano anuncia sua entrada definitiva no mercado de clean beauty com o lançamento da Benvoleo - que leva a sustentabilidade na produção e na distribuição. É um xampu com textura fundente e condicionadora que proporciona nutrição imediata. Limpa suavemente a fibra capilar, proporcionando nutrição e umidade para cabelos macios e brilhantes.
09
Máscara pH Régénère, da Floractive
É um tratamento detox, que limpa, trata e descontamina profundamente os cabelos. Ela é indicada para todos os tipos de cabelos, principalmente os fragilizados, quebradiços e com química. Remove as cargas metálicas, provenientes do cloro e dos metais pesados. Previne a quebra e o superaquecimento dos processos de coloração, descoloração e alinhamento, trazendo mais segurança para realizar as transformações, além de proporcionar uma reconstrução profunda.
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Coleção Diamond Gel Noites Iluminadas, da Risqué
A nova coleção á composta por três novas cores (textura cremosa) e três novos top coats fixadores com efeito céu estrelado. O portifólio de produtos da linha Diamond Gel, com 20 cores na linha fixa e outras atreladas a coleções, oferece “efeito gel”, alta durabilidade, alto brilho e secagem rápida.