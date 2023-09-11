Beauty Fair 2023: confira 10 lançamentos da feira de beleza

01

Bastão Facial Efeito Lifting, da Ricca

O bastão facial é um preenchedor imediato de linhas de expressão, e seu efeito é potencializado com o uso diário. A combinação de ácido hialurônico e colágeno vegetal em sua composição protege a barreira da pele, mantém a hidratação e auxilia na renovação celular. Seu uso é recomendado duas vezes ao dia.

02

Linha Raízes do Morro, da Skala Cosméticos

Composta por kit de xampu, condicionador e creme de tratamento 2 em 1, a linha conta com a potência do óleo de coco, açaí e manteigas de murumuru e de tucumã. A linha proporciona uma nutrição intensa aos fios, devolvendo a maciez, a força e o brilho característicos dos cabelos saudáveis. Os produtos se encaixam na fase de nutrição, etapa que oferece os nutrientes essenciais que os cabelos precisam, restaurando sua vitalidade, movimento e alinhamento natural. Os produtos são indicados para todos os tipos de cabelos.

03

Base Fix, da Vizzela

Apresenta textura fluida e acabamento softmatte. Sua formulação é composta por pigmentos de tratamento de superfície revestidos por resina de silicone, fazendo com que tenha melhor aderência à pele e maior durabilidade, sem craquelar. A composição conta com vitamina E e biossacarídeos, que formam um filme de hidratação instantânea, oferecendo o melhor entre boa cobertura e viço na pele. De cobertura média para alta, possui longa duração e resistência - inclusive à água.

04

Hidronutrição, da Cacheadus Cosméticos

O Pequi e o Mandacaru são dos destaques da marca, especializada em cabelos afro. O encontro desses nutrientes forma-se uma opção contra o ressecamento dos fios, solução perfeita para hidratação e combate ao frizz. O Mandacaru, que é um excelente agente hidratante, se junta ao Pequi, bastante rico em vitaminas A e E, garantindo fios radiantes e controlados, proporcionando maciez e sedosidade.

05

Escova Breeze, da Marco Boni

É a solução para cabelos molhados. Seu design vazado e sistema de ventilação garantem uma escovação suave e eficiente, reduzindo a quebra dos fios e proporcionando resultados com desembaraçados maravilhosos.

06

Perfume Sunset, da Ciclo

A fragrância foi inspirada na sensualidade da pele bronzeada em uma tarde ensolarada. Essa nova criação traz consigo a brisa revigorante do oceano, unindo o frescor das nuances cítricas aromáticas e frutadas da bergamota e mandarina. Essas notas se entrelaçam harmoniosamente com os toques verdes do cassis, resultando em uma aura de pura energia.

07

Modelador Curves Automático, da Taiff

O lançamento é para quem tem dificuldades, e até medo, na hora de usar o modelador. Seu sistema giratório exclusivo em um tubo de 32 mm que permite criar cachos para os dois lados, proporcionando looks incríveis com muita facilidade e de forma segura. Ele possui um display automático e botões de seleção de temperatura com um alerta sonoro de aviso quando fica pronta a modelagem.

08

Hydration Creamy Shampoo, da Benvoleo

A Alfaparf Milano anuncia sua entrada definitiva no mercado de clean beauty com o lançamento da Benvoleo - que leva a sustentabilidade na produção e na distribuição. É um xampu com textura fundente e condicionadora que proporciona nutrição imediata. Limpa suavemente a fibra capilar, proporcionando nutrição e umidade para cabelos macios e brilhantes.

09

Máscara pH Régénère, da Floractive

É um tratamento detox, que limpa, trata e descontamina profundamente os cabelos. Ela é indicada para todos os tipos de cabelos, principalmente os fragilizados, quebradiços e com química. Remove as cargas metálicas, provenientes do cloro e dos metais pesados. Previne a quebra e o superaquecimento dos processos de coloração, descoloração e alinhamento, trazendo mais segurança para realizar as transformações, além de proporcionar uma reconstrução profunda.

10

Coleção Diamond Gel Noites Iluminadas, da Risqué