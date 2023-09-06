Confira as novas coleções de moda que vão bombar no verão 2024

As peças da Schutz são traduzidas em cores neon, como o rosa e o laranja, trazendo a energia única do verão Crédito: Divulgação Schutz

As novidades do verão 2024 já chegaram no universo da moda. E as marcas apresentam roupas, sandálias, bolsas e acessórios que prometem fazer sucesso na temporada de calor. A Schutz, por exemplo, apresenta a campanha de verão que resgata a sua identidade ao mesmo tempo que traz o que há de mais atual, em sintonia com as tendências de uma forma leve, jovem, divertida, contemporânea e com atitude.

As peças, que transitam plenamente do dia para a noite, imprimem o DNA da marca e são traduzidas em cores neon, como o rosa e o laranja, trazendo a energia única do verão. A contemporaneidade e o visual trendy são impressos nos modelos metalizados, com destaque para a reedição das novas sapatilhas, que ganham visual cool e cheio de personalidade através de aplicações e amarrações.

A bolsa ganha informação de moda a partir do matelassê triangle e correntes Crédito: Divulgação

Outra aposta da coleção está no kitten heels, presente na sandália Sherry, que tem o salto baixo e delicado com toque fashionista como diferencial. A proposta de versatilidade também é reforçada na Bolsa Squared, confeccionada em couro macio. A peça ganha referência a partir do matelassê triangle, correntes, forro colorido e cores impactantes. As novidades já chegaram na loja do Shopping Vitória.

VIVA A TROPICÁLIA

O laranja, o rosa e o vermelho predominam na paleta e realçam a intensidade das cores quentes e a sensualidade Crédito: Divulgação

A coleção de Verão 24 da Osklen, Brazilian Soul, traz como inspiração a Tropicália - movimento cultural homônimo da década de 60, representado por nomes como Hélio Oiticica, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Mutantes e Novos Baianos. Referências da tapeçaria brasileira desse período e elementos tropicais como folhagens, palmeiras, tucanos e araras compõem as estampas e refletem a essência da coleção.

O laranja, o rosa e o vermelho predominam na paleta e realçam a intensidade das cores quentes e a sensualidade. As fibras naturais como o Linho, o Cânhamo e a Juta da Amazônia integram os tons neutros e brancos à coleção e se destacam pelos atributos sustentáveis.

PRAIAS ICÔNICAS

Estampas exclusivas no humor praiano e colorido fazem parte da coleção Crédito: Divulgação

Com elementos inspirados em praias brasileiras icônicas (Rio de Janeiro, Salvador e Fernando de Noronha), a Havaianas apresenta a coleção de Verão 2024, que traz estampas exclusivas no mesmo humor praiano e colorido, com peças de vestuário, acessórios e calçados.

As artes de Noronha fazem alusão às águas cristalinas do arquipélago situado em Pernambuco. Já a estampa do Rio de Janeiro traz a vibração do sol, com tons de amarelo e laranja que trazem na memória o famoso jargão Rio 40 graus. Seus principais pontos turísticos, assim como o desenho do ladrilho branco e preto do calçadão, são elementos referenciados nas estampas.

Salvador e sua efervescência cultural, o Farol da Barra, os casarões vibrantes do Pelourinho e os coqueiros do litoral mostram as rotas de um Nordeste tão rico e potente. Inspirada na diversidade da flora do Pantanal, a estampa com mesmo nome segue dando o tom da coleção e pode ser vista em biquinis, maiô, calça, camisa, vestido e chinelo, compondo looks com outras peças da coleção, como o shorts e a camisa listrada, além das camisetas.

PEGADA URBANA

Peças casuais fazem parte da coleção Crédito: Divulgação

A Adidas Originals e a Forum apresentam uma coleção surpreendente, que se divide em duas categorias: uma mais casual, com tons neutros, um toque fashion do laranja e muito jeans; e o outro mais urbano, com a cartela de cor predominantemente preta. Outro ponto alto é a união dos logotipos e assinaturas das duas marcas. As icônicas três listras da marca esportiva também não poderiam ficar de fora e trazem a estética urbana para a coleção, que chega para atrair homens e mulheres que estão em busca de peças impactantes.

UNIVERSO NÁUTICO

A cartela de cores foi inspirada no horizonte visto do mar Crédito: Divulgação

Sabe aquele desejo de pegar um barco e desbravar os mares sem destino e sem pressa? É isso que a Dress To trouxe para a coleção de Verão 24, Navegar é preciso. A coleção traz elementos inspirados no universo náutico com cordas, redes e metais. O novo navy, aquele clássico revisitado que apaixona, ganha destaque entre as peças. Já a cartela de cores foi inspirada no horizonte visto do mar naquele momento mais lindo do pôr do sol para esquentar ainda mais os dias.

PÉS COLORIDOS

As sandálias têm o efeito de respingo de pigmento ao longo do corpo da peça Crédito: Divulgação

A Zaxy e a Vizzela unem forças em uma coleção inédita, surgida a partir do match sustentável entre as duas marcas. A interação consiste no lançamento de novas versões da sandália Be Yourself, com o efeito de respingo de pigmento ao longo do corpo da peça, agora batizada Be Yourself Vizzela. As tonalidades desses chapiscos, por sua vez, inspiram novas cores de Urban Art, linha de esmaltes da marca de cosméticos. As sandálias, então, duplam com os esmaltes a partir das tonalidades semelhantes, num processo que remete à artesanalidade, já que as diferentes reações da aplicação da tinta no material do calçado resultam em padronagens sempre exclusivas.

CLOSE NO FESTIVAL DE MÚSICA

A coleção foi inspirada nos festivais europeus, e traz estampas psicodélicas, brilho e renda Crédito: Divulgação

A Riachuelo lança uma coleção exclusiva para que as pessoas garantam o melhor close no The Town. A coleção foi inspirada nos festivais europeus e traz estampas psicodélicas, brilho, renda, muitas transparências e recortes assimétricos para as peças. Os produtos disponíveis para os amantes da música e da moda foram pensados para trazer as maiores tendências que acontecem no mundo em looks confortáveis e cheios de estilo.

Para aquelas que gostam de ousar, os bodies e tops de renda foram pensados para ficarem à mostra, e são peças curingas para dar destaque a qualquer look. Além disso, a coleção ainda traz opções de macacão, top “ombro a ombro”, vestidos e conjuntos de Mesh, saias cargos, bolsos utilitários e t-shirts de bandas inspiradas nos anos 2000.

Já as bolsas, pochetes, acessórios, cintos e sapatos femininos chegam para dar um toque especial aos looks, com seus tons metalizados em prata e preto, remetendo ao visual clássico dos festivais de rock, com muito brilho e strass, conversando diretamente com a estética dos anos 2000 que está tão em alta.

GRANDE DIA

Dentre os principais destaques estão as flores 3D e as maxi aplicações Crédito: Divulgação

A designer Marilda Simões lança a coleção ‘Unique’ com seis modelos de vestidos com diversas tendências internacionais do universo de casamento. Dentre os principais destaques estão as flores 3D e as maxi aplicações, que trazem textura e originalidade para os modelos nupciais, aparecendo aplicadas de diferentes formas como no ombro, no decote das costas.

Desde a maxi flores e maxi laços, como também plumas e tule, se destacam nesse mar de contemporaneidade trazendo fluidez e movimento aos lisos. E o brilho também aparece, mas sem querer ser o protagonista da festa. Brilhos pontuais e cintilantes compõem harmoniosamente a peça dando aquele toque de sofisticação.

DIVERSIDADE

A inspiração principal para a concepção da coleção foi a diversidade de corpos e a autenticidade Crédito: Divulgação