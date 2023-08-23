Descubra como manter uma pele saudável aos 50 anos

Hábitos negativos podem acelerar o envelhecimento da pele Crédito: PeopleImages.com - Yuri A | ShutterStock

O processo de envelhecimento constitui uma etapa que faz parte da vida, acompanhada por uma série de modificações na pele. Muitas pessoas enfrentam diversas transformações que podem impactar a autoestima, resultando em queixas, como rugas, flacidez e outros sinais visíveis de maturidade.

O envelhecimento facial e corporal é um processo natural e inevitável. As mudanças notáveis abrangem o adelgaçamento da pele, a perda de firmeza muscular, a diminuição da elasticidade dos ligamentos, a reabsorção das bolsas de gordura e até mesmo a reabsorção óssea.

“Essas alterações fisiológicas são inerentes à idade . Além disso, fatores externos como tabagismo e exposição solar também contribuem, acentuando problemas como manchas na pele e elastose, caracterizada pelo fotodano”, diz Fabiola Viterbo, dermatologista da Clínica Áurea.

Manter a pele saudável é uma rotina diária

Para uma pele madura bonita e saudável, é indispensável haver cuidados diários . Ainda, o acompanhamento de um especialista para indicação dos procedimentos que visam melhorar ou retardar as condições associadas ao envelhecimento da pele também é essencial.

Procedimentos devem ser combinados com cuidados frequentes Crédito: Jacob Lund | ShutterStock

Alguns tratamentos podem ser aliados

A médica destaca que é preciso analisar a necessidade de cada paciente. E, se necessário, o ideal é uma combinação de tratamentos que vão incidir nas diversas condições associadas ao envelhecimento da pele, segundo ela. Métodos como os lasers fracionados, que atuam nas camadas superficiais da pele e são altamente eficazes no tratamento de peles danificadas pelo sol, rugas finas e poros dilatados, podem ser empregados.

Outras técnicas são o uso da toxina botulínica, o ultrassom microfocado e os bioestimuladores de colágeno, que também podem ser utilizados para impulsionar a produção de colágeno, desempenhando um papel crucial no combate à flacidez cutânea.

“Além da estruturação facial realizada com um tipo específico de ácido hialurônico para tratar a frouxidão dos ligamentos e as perdas ósseas faciais, e fios de PDO, que são uma excelente opção para reposicionamento dos compartimentos de gordura”,explica Fabíola.

Quando começar a realizar procedimentos?