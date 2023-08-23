Descubra como manter uma pele saudável aos 50 anos

O processo de envelhecimento constitui uma etapa que faz parte da vida, acompanhada por uma série de modificações na pele. Muitas pessoas enfrentam diversas transformações que podem impactar a autoestima, resultando em queixas, como rugas, flacidez e outros sinais visíveis de maturidade.
O envelhecimento facial e corporal é um processo natural e inevitável. As mudanças notáveis abrangem o adelgaçamento da pele, a perda de firmeza muscular, a diminuição da elasticidade dos ligamentos, a reabsorção das bolsas de gordura e até mesmo a reabsorção óssea.
“Essas alterações fisiológicas são inerentes à idade . Além disso, fatores externos como tabagismo e exposição solar também contribuem, acentuando problemas como manchas na pele e elastose, caracterizada pelo fotodano”, diz Fabiola Viterbo, dermatologista da Clínica Áurea.
Manter a pele saudável é uma rotina diária
Para uma pele madura bonita e saudável, é indispensável haver cuidados diários . Ainda, o acompanhamento de um especialista para indicação dos procedimentos que visam melhorar ou retardar as condições associadas ao envelhecimento da pele também é essencial.
Alguns tratamentos podem ser aliados
A médica destaca que é preciso analisar a necessidade de cada paciente. E, se necessário, o ideal é uma combinação de tratamentos que vão incidir nas diversas condições associadas ao envelhecimento da pele, segundo ela. Métodos como os lasers fracionados, que atuam nas camadas superficiais da pele e são altamente eficazes no tratamento de peles danificadas pelo sol, rugas finas e poros dilatados, podem ser empregados.
Outras técnicas são o uso da toxina botulínica, o ultrassom microfocado e os bioestimuladores de colágeno, que também podem ser utilizados para impulsionar a produção de colágeno, desempenhando um papel crucial no combate à flacidez cutânea.
“Além da estruturação facial realizada com um tipo específico de ácido hialurônico para tratar a frouxidão dos ligamentos e as perdas ósseas faciais, e fios de PDO, que são uma excelente opção para reposicionamento dos compartimentos de gordura”,explica Fabíola.
Quando começar a realizar procedimentos?
A questão de quando começar os tratamentos para alcançar uma pele bonita aos 50 anos pode variar de acordo com cada pessoa. Porém, é recomendável, de forma geral, cultivar hábitos saudáveis desde a infância, como o uso regular de protetor solar, sempre limpar o rosto e uma nutrição adequada, para promover uma pele saudável.
A proatividade nos tratamentos, como o uso de bioestimuladores de colágeno,pode ser considerada já a partir dos 25 a 30 anos, antes dos primeiros sinais visíveis de flacidez.“Com essas práticas, as pessoas poderão ostentar uma aparência bela e ter uma pele radiante em qualquer idade”, finaliza a dermatologista.