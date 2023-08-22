4 óleos essenciais que ajudam a fortalecer a imunidade

Óleos essenciais ajudam a prevenir doenças durante o inverno Crédito: Madeleine Steinbach | Shutterstock

Os casos de gripe e resfriado tendem a ser mais frequentes durante os meses de inverno devido a uma combinação de fatores ambientais e comportamentais. Nesta época do ano, as temperaturas mais baixas levam as pessoas a passarem mais tempo em ambientes fechados e menos ventilados, o que aumenta a proximidade entre indivíduos e facilita a propagação dos vírus respiratórios. Além disso, a umidade do ar tende a ser mais baixa, o que pode ressecar as membranas mucosas das vias aéreas, tornando-as mais suscetíveis à infecção.

Os óleos essenciais estão entre as alternativas que ajudam a fortalecer a imunidade neste período, pois possuem composições totalmente naturais e benéficas para a saúde. “Eles também ajudam a combater os sintomas de problemas respiratórios, proporcionando alívio e uma recuperação mais rápida”, conta Carla Dantas, especialista em estética corporal.

Eles podem ser utilizados de variadas maneiras. “O essencial é que seja feita a inalação através do aroma, mas também é possível realizar massagens no peito ou em locais doloridos, junto a óleos vegetais”, explica a especialista.

Contudo, é preciso entender que eles sozinhos não garantem a imunidade. “Mas, junto a outros hábitos saudáveis, podem estimular a ação do sistema imunológico, aumentando a proteção do organismo e promovendo o bem-estar”, afirma.

Óleos essenciais oferecem diversos benefícios para saúde Crédito: Madeleine Steinbach | Shutterstock

Óleos essenciais para fortalecer a imunidade

A seguir, confira quais são os principais óleos essenciais que vão te ajudar a prevenir e tratar as doenças durante o inverno!

1. Melaleuca (tea tree)

O óleo essencial de Melaleuca estimula o sistema imunológico, pois tem ação antifúngica (previne contra fungos), anti-infecciosa, antisséptica, antiviral e bactericida. Por isso, auxilia em todas as infecções e inflamações, tanto da pele como no sistema respiratório, digestivo e circulatório.

2. Olíbano

Anti-inflamatório e expectorante (elimina secreções), tem ação calmante nos resfriados e ajuda a aliviar sintomas de garganta inflamada, tosse, bronquite, asma e pneumonia. É útil no processo de limpeza dos pulmões. Também ameniza a dificuldade de respiração. É um ótimo remédio para condições de acúmulo de catarro e ajuda a regular as secreções em geral.

3. Limão Tahiti

O óleo essencial de limão tahiti é um tônico linfático, o que significa que ajuda o corpo a remover os resíduos durante o frio . É um excelente removedor de impurezas com ação bactericida. Ajuda a tratar resfriados, gripes, congestão nasal, tosse e sinusite. Além disso, ainda estimula a circulação sanguínea e linfática e aumenta as defesas do organismo.

4. Laranja