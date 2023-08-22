Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Composições naturais

4 óleos essenciais que ajudam a fortalecer a imunidade

Veja como eles ajudam a prevenir e tratar gripes e problemas respiratórios durante esta época do ano
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Óleos essenciais ajudam a prevenir doenças durante o inverno  Crédito: Madeleine Steinbach | Shutterstock
Os casos de gripe e resfriado tendem a ser mais frequentes durante os meses de inverno devido a uma combinação de fatores ambientais e comportamentais. Nesta época do ano, as temperaturas mais baixas levam as pessoas a passarem mais tempo em ambientes fechados e menos ventilados, o que aumenta a proximidade entre indivíduos e facilita a propagação dos vírus respiratórios. Além disso, a umidade do ar tende a ser mais baixa, o que pode ressecar as membranas mucosas das vias aéreas, tornando-as mais suscetíveis à infecção.
Os óleos essenciais estão entre as alternativas que ajudam a fortalecer a imunidade neste período, pois possuem composições totalmente naturais e benéficas para a saúde. “Eles também ajudam a combater os sintomas de problemas respiratórios, proporcionando alívio e uma recuperação mais rápida”, conta Carla Dantas, especialista em estética corporal. 
Eles podem ser utilizados de variadas maneiras. “O essencial é que seja feita a inalação através do aroma, mas também é possível realizar massagens no peito ou em locais doloridos, junto a óleos vegetais”, explica a especialista.
Contudo, é preciso entender que eles sozinhos não garantem a imunidade. “Mas, junto a outros hábitos saudáveis, podem estimular a ação do sistema imunológico, aumentando a proteção do organismo e promovendo o bem-estar”, afirma.
Imagem Edicase Brasil
Óleos essenciais oferecem diversos benefícios para saúde Crédito: Madeleine Steinbach | Shutterstock

Óleos essenciais para fortalecer a imunidade 

A seguir, confira quais são os principais óleos essenciais que vão te ajudar a prevenir e tratar as doenças durante o inverno!

1. Melaleuca (tea tree)

O óleo essencial de Melaleuca estimula o sistema imunológico, pois tem ação antifúngica (previne contra fungos), anti-infecciosa, antisséptica, antiviral e bactericida. Por isso, auxilia em todas as infecções e inflamações, tanto da pele como no sistema respiratório, digestivo e circulatório.

2. Olíbano

Anti-inflamatório e expectorante (elimina secreções), tem ação calmante nos resfriados e ajuda a aliviar sintomas de garganta inflamada, tosse, bronquite, asma e pneumonia. É útil no processo de limpeza dos pulmões. Também ameniza a dificuldade de respiração. É um ótimo remédio para condições de acúmulo de catarro e ajuda a regular as secreções em geral.

3. Limão Tahiti

O óleo essencial de limão tahiti é um tônico linfático, o que significa que ajuda o corpo a remover os resíduos durante o frio . É um excelente removedor de impurezas com ação bactericida. Ajuda a tratar resfriados, gripes, congestão nasal, tosse e sinusite. Além disso, ainda estimula a circulação sanguínea e linfática e aumenta as defesas do organismo.

4. Laranja

Assim como a fruta, o óleo da laranja contém muitos nutrientes. É conhecido pela grande quantidade de vitamina C , cuja ação pode prevenir infecções por vírus. O óleo essencial de laranja também ajuda a fortalecer o sistema imunológico e tem ação revigorante e tranquilizante. Atua como relaxante muscular, estimulando a circulação sanguínea e promovendo o sentimento de bem-estar.

Veja Também

Confira 5 vegetais ricos em proteínas para consumir no dia a dia

Confira 10 benefícios da quinoa para a saúde

Veja 10 alimentos ricos em vitamina B2 para aumentar a disposição física

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados