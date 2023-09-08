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Refrescantes

Body splash: confira 5 opções para perfumar a pele

O produto é uma versão mais suave de perfumaria. Em geral, esse tipo de fragrância costuma ter entre 3% e 5% de essência e pode ser aplicada em todo o corpo
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 15:43

Mulher usando body splash
O body splash é uma versão ainda mais suave de perfumaria Crédito: Shutterstock
O body splash é ideal para perfumar a pele com uma fragrância mais leve. Versátil e refrescante, ele é uma alternativa mais suave dos perfumes tradicionais. É formulado para proporcionar uma sensação de frescor com fragrância suave ao longo do dia. 
É uma versão ainda mais suave de perfumaria. Em geral, esse tipo de fragrância costuma ter entre 3% e 5% de essência e pode ser aplicada em todo o corpo. A dica de uso é aplicar o body splash na pele logo após o banho. E tem opções para todos os gostos: aromas florais, cheiro de bala framboesa ou de banho tomado. Confira!

01

Body Splash Cuide-se Bem Show de Banho, de O Boticário

Perfuma sem agredir a pele e tem cheirinho de banho tomado. Pode usar todos os dias no corpo todo, depois da hidratação pós-banho, e sentir na pele essa fragrância floral que entrega o conforto e a leveza que um bom banho carrega. 

02

Body Splash 7 Belo, da Quem Disse, Berenice?

O Body Splash Desodorante Colônia tem uma fragrância com o cheirinho de 7 Belo Framboesa, cheiro de infância que lembra o sabor da bala. Entrega um efeito hidratante que acompanha o dia todo. O resultado é uma pele suavemente perfumada. 

03

Body Splash Blue, da Giovanna Baby

É composta por notas naturalmente refrescantes junto a aromas florais de jasmim, rosa e ylang-ylang. Quando combinadas essas fragrâncias trazem conforto a pele, é uma ótima opção para aqueles dias mais calmos.

04

Spray Perfumado Acerola, da L'Occitane au Brésil

Traz uma explosão de notas frutais e citrícas na saída, combinadas a flores cremosas no corpo e um fundo amadeirado adocicado.

05

Body Splash Ameixa e Praliné, da Eudora

É enriquecido com ingredientes naturais que mantém a pele hidratada por até 24 horas enquanto te envolve com a delicadeza da Ameixa e a doçura do Praliné, em uma explosão de fragrância envolvente e marcante .O resultado é uma pele perfumada e hidratada. 

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