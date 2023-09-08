Body splash: confira 5 opções para perfumar a pele

01

Body Splash Cuide-se Bem Show de Banho, de O Boticário

Perfuma sem agredir a pele e tem cheirinho de banho tomado. Pode usar todos os dias no corpo todo, depois da hidratação pós-banho, e sentir na pele essa fragrância floral que entrega o conforto e a leveza que um bom banho carrega.

02

Body Splash 7 Belo, da Quem Disse, Berenice?

O Body Splash Desodorante Colônia tem uma fragrância com o cheirinho de 7 Belo Framboesa, cheiro de infância que lembra o sabor da bala. Entrega um efeito hidratante que acompanha o dia todo. O resultado é uma pele suavemente perfumada.

03

Body Splash Blue, da Giovanna Baby

É composta por notas naturalmente refrescantes junto a aromas florais de jasmim, rosa e ylang-ylang. Quando combinadas essas fragrâncias trazem conforto a pele, é uma ótima opção para aqueles dias mais calmos.

04

Spray Perfumado Acerola, da L'Occitane au Brésil

Traz uma explosão de notas frutais e citrícas na saída, combinadas a flores cremosas no corpo e um fundo amadeirado adocicado.

05

Body Splash Ameixa e Praliné, da Eudora