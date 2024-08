Skincare

Confira os 10 produtos de beleza mais vendidos na Amazon

A seleção conta com cremes hidratantes, protetor solar, géis de limpeza e produtos para cuidar do cabelo

5 min de leitura min de leitura

Seleção de produtos de beleza mais vendidos na Amazon. (Divulgação)

Os cuidados diários para manter a pele saudável são fundamentais. E a rotina de skincare possui etapas que devem incluir, no mínimo, a limpeza, a hidratação e a proteção solar. E, na seleção de produtos mais vendidos na Amazon, feita na semana do dia 05 de agosto de 2024, destaque para os cremes de hidratação. O produto evita o ressecamento da pele e ajuda a preservar as funções da barreira cutânea, que protege a pele contra as agressões externas, como a poluição, as variações no clima, os vírus e as bactérias. A seleção ainda conta com produtos para cuidar do cabelo e muito mais. Confira!

Confira a seleção

Elseve Óleo Extraordinário, de L'Oréal Paris

Oferece mais nutrição, maciez e brilho intenso aos fios. (Divulgação)

Óleo de tratamento para todos os tipos de cabelos. Oferece mais nutrição, maciez e brilho intenso aos fios. O produto traz a combinação especial de 6 micro-óleos de flores preciosas da natureza, que deixam os fios profundamente nutridos, protegidos de fontes de calor e suaves ao pentear. Tudo isso em uma composição super leve, rica em ingredientes de alta performance e livre de gordura. Sua fórmula inovadora e condicionante ainda traz o ativo Óleo Extraordinário, que promove tratamento profissional e multiuso para o seu cabelo, podendo ser usado com os fios molhados ou secos.

Óleo de Banho, de Nivea

É formulado com 55% de óleos naturais, limpa e hidrata o corpo. (Divulgação)

Sabonete líquido para todos os tipos de pele. É formulado com 55% de óleos naturais, limpa e hidrata o corpo. Ele forma uma espuma cremosa, que proporciona toque sedoso e uma higienização eficiente. Seu uso deixa o corpo delicadamente perfumado e você se sente renovado em todos os banhos.

Máscara Capilar Morte Súbita, da Lola Cosmetics

Recupera as pontas duplas, hidrata e dá brilho e a suavidade. (Divulgação)

Máscara de hidratação para cabelos danificados. Recupera as pontas duplas, hidrata e dá brilho e a suavidade. Conta com ingredientes naturais que fortalecem a estrutura dos fios contra a quebra e protegem os cabelos dos danos causados pelo calor e exposição aos raios ultravioletas. O creme tem nutrientes que resgatam a hidratação natural da fibra capilar, o brilho e a suavidade dos fios.

Loção Hidratante Corporal, da CeraVe

Conta com textura fluida e de rápida absorção. (Divulgação)

Loção hidratante para peles secas ou ressecadas. Conta com textura fluida e de rápida absorção que nutre completamente, recupera a hidratação e o viço natural da pele. A loção restaura a barreira natural da pele, não obstrui os poros e melhora a elasticidade e vitalidade. Sua fórmula é ideal para ajudar a reter a umidade e garantir uma pele macia e completamente hidratada por até 24 horas

Hidratante Facial Hydro Boost Water Gel, de Neutrogena

O produto reequilibra o nível de hidratação da pele por até 48 horas. (Divulgação)

Hidratante facial para todos os tipos de pele. Ele preenche instantaneamente com duas vezes mais hidratação enquanto controla e reduz a oleosidade. O produto reequilibra o nível de hidratação da pele por até 48 horas, sem obstruir os poros, além de conservar a barreira natural contra o ressecamento. Com textura water gel, proporciona uma sensação refrescante e leve para a sua pele com rápida absorção, indicado até mesmo para as peles oleosas, que deixa o rosto macio e suave imediatamente após o uso.

Protetor Sun Fresh Derm Care FPS 70, de Neutrogena

Ele proporciona uma solução altamente eficaz contra o brilho excessivo . (Divulgação)

Protetor solar para peles mistas e oleosas. Protege dos raios UVA e UVB, sem deixar sensação pegajosa no rosto graças à textura ultraleve e sequinha. Ele proporciona uma solução altamente eficaz contra o brilho excessivo enquanto garante alto fator de proteção. Possui textura ultraleve é rapidamente absorvida, garantindo o controle de oleosidade por 12 horas. A exclusiva tecnologia Helioplex XP oferece muito alta proteção ampla e eficaz contra os raios UVA, UVB e ajuda a proteger contra a luz visível. Ideal para prevenir manchas, envelhecimento e outros problemas de pele causados pela exposição solar.

Creme Hidratante, de Cetaphil

Protege contra os cinco sinais da pele sensível. (Divulgação)

O creme foi reformulado e conta com niacinamida, pantenol e glicerina hidratante. Ajuda a melhorar a resistência da pele sensível. Enriquecido com óleo de amêndoas doces, este creme de uso diário é clinicamente comprovado para proporcionar uma hidratação intensa e duradoura por 48 horas. Protege contra os cinco sinais da pele sensível: aspereza, desconforto, repuxamento, ressecamento e barreira cutânea enfraquecida.

Gel de Limpeza GL-01 , da Principia

Produtos de beleza mais vendidos da Amazon. (Divulgação)

Indicado para todos os tipos de pele. Deixa a face livre de impurezas e controla a oleosidade. O produto apresenta uma formulação completa, contendo 13% de Tensoativos, 2% de Ácido Salicílico e 5% de Glicerina que proporciona uma higienização eficaz da pele, melhorando o viço e reduzindo os cravos e espinhas. Além disso, a presença da Glicerina na formulação proporciona hidratação, deixando a pele macia e suave ao toque.

Protetor Labial Med Repair FPS15, de Nivea

Ele hidrata e regenera os lábios ressecados e machucados. (Divulgação)

Protetor labial para todas as estações. Ele hidrata e regenera os lábios ressecados e machucados. O Protetor Labial NIVEA Med Repair FPS15 conta com fórmula cremosa, enriquecida com óleos naturais de Jojoba e Abacate, além de Vitamina E e Pantenol que protege os lábios dos efeitos nocivos do sol e agressões externas para aspecto saudável e macio. É dermatologicamente testado. Livre de Óleo Mineral.

Hada Labo Tokyo Gokujyun Oil Cleasing

Óleo de limpeza para todos os tipos de pele. (Divulgação)

Óleo de limpeza para todos os tipos de pele, inclusive mistas e oleosas. Ele remove impurezas e maquiagem, inclusive à prova d’água, do rosto sem prejudicar a hidratação natural. É formulado com tecnologia japonesa, enriquecido com Ácido Hialurônico e Óleos de Jojoba e Oliva, para uma limpeza eficiente e intensa hidratação, sem deixar o toque pegajoso - já que proporciona equilíbrio da oleosidade durante o uso.

Caro leitor Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos: 1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais 2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis 3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta