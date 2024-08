Para arrasar

Beleza campeã! 7 produtos para fazer o delineado de Rebeca Andrade

Assim como a ginasta brasileira, você está livre quando o assunto é qual cor escolher para o delineador que vai virar protagonista da sua make

Rebeca Andrade: ginasta também faz sucesso com a maquiagem. ( Luiza Moraes/COB)

Uma coisa é fato: além de saltos e execuções perfeitas da ginástica artística que nos fazem vibrar, há um detalhe que não tem passado despercebido no universo da beleza: as maquiagens das atletas! Entre elas, Rebeca Andrade, que é embaixadora da Vult e sempre teve uma conexão bem forte com a maquiagem.

Para a ginasta, a maquiagem é uma forma de expressão e de confiança. "A maquiagem me ajuda a me sentir mais confiante e poderosa. Adoro criar looks que combinam com minhas apresentações e destacam minha personalidade", comenta a atleta.

Quando o assunto é delineado, o traço não tem que ser preciso na make dos olhos. Vale brincar e abusar da criatividade. Para quem não é tão ousada, pode começar a aderir à tendência com cores mais discretas como o marrom, o roxo, o azul ou o verde-escuro. A dica principal é praticar bastante.

Comece fazendo um traço fino rente aos cílios superiores ou inferiores e puxe em direção ao final das sobrancelhas. Com a prática, se divirta com os desenhos, as cores e abuse da criatividade.

Em suas últimas apresentações, Rebeca entregou talento tanto nos aparelhos, quanto na make! A atleta apostou em delineados gráficos, coloridos, com brilho e muito gloss nos lábios. Para inspirar uma make campeã, selecionamos alguns produtos para torcer com muito estilo pela nossa atleta.

Veja 7 delineadores para arrasar

Uma seleção de produtos para fazer o delineado perfeito. (Divulgação)

Lapiseira Delineadora Fun Azul Radiante, da Vult. Preço: R$ 16,99



Delineador Líquido Em Caneta à Prova d’Água, da Mary Kay. Preço: R$ 64,90 (COMPRE AQUI)



Delineador Retrátil para os Olhos Color Trend, da Avon. Preço: R$ 20,00 (COMPRE AQUI)



Delineador Líquido Preto, da Ruby Rose. Preço: R$ 19,90 (COMPRE AQUI)



Lapiseira Delineadora Vermelha Guaraná Antarctica, da Quem Disse, Berenice?. Preço: R$ 21,45 (COMPRE AQUI)



Caneta Delineadora Glam, de Eudora. Preço: R$ 49,99 (COMPRE AQUI)



Lapiseira Retrátil Para Olhos New Wave, da Contém 1g. Preço: R$ 28,99 (COMPRE AQUI)



