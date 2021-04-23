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Dica prática

Aprenda a usar a caneta delineadora que cola cílios

Nunca foi tão fácil colar os cílios postiços. O maquiador Ricardo Silveira apresenta a novidade

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 14:10

Públicado em 

23 abr 2021 às 14:10
Ricardo Silveira

Colunista

Ricardo Silveira

Ricardo Silveira
Ricardo Silveira mostra  a caneta delineadora que cola cílios Crédito: Ricardo Silveira
Acha praticamente impossível colar seus próprios cílios postiços? Os seus problemas acabaram. Na coluna de hoje, o maquiador Ricardo Silveira mostra como usar a caneta delineadora que cola cílios. Confira o vídeo. 
Acompanhe o maquiador Ricardo Silveira em seu Instagram.

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Ricardo Silveira

Ricardo Silveira é maquiador, educador e especialista em noivas. Ganhou reconhecimento nacional ao compartilhar seu lifestyle e dicas de maquiagem aos seus seguidores

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