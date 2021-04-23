Aprenda a usar a caneta delineadora que cola cílios

Acha praticamente impossível colar seus próprios cílios postiços? Os seus problemas acabaram. Na coluna de hoje, o maquiador Ricardo Silveira mostra como usar a caneta delineadora que cola cílios. Confira o vídeo.
Publicado em 23 de Abril de 2021 às 14:10
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