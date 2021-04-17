Olhos inchados: 3 dicas para acabar com o inchaço no rosto; veja vídeo

Você acorda com os olhos inchados? E isso prejudica na hora de fazer a make? Na coluna de hoje, o maquiador Ricardo Silveira recebe o terapeuta corporal Gustavo Brandão, que dá 3 dicas para acabar com o inchaço matinal no rosto. Confira no vídeo.
Publicado em 17 de Abril de 2021 às 02:00
Públicado em
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta