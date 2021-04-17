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Dicas de beleza

Olhos inchados: 3 dicas para acabar com o inchaço no rosto; veja vídeo

O maquiador Ricardo Silveira recebe o terapeuta corporal Gustavo Brandão, que explica o que fazer quando se acorda com os olhos inchados

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

17 abr 2021 às 02:00
Ricardo Silveira

Colunista

Ricardo Silveira

Ricardo Silveira e Gustavo Brandão
Ricardo Silveira e Gustavo Brandão mostram como evitar o inchaço matinal Crédito: Ricardo Silveira
Você acorda com os olhos inchados? E isso prejudica na hora de fazer a make? Na coluna de hoje, o maquiador Ricardo Silveira recebe o terapeuta corporal Gustavo Brandão, que dá 3 dicas para acabar com o inchaço matinal no rosto. Confira no vídeo. 
Acompanhe o maquiador Ricardo Silveira em seu Instagram.

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Ricardo Silveira

Ricardo Silveira é maquiador, educador e especialista em noivas. Ganhou reconhecimento nacional ao compartilhar seu lifestyle e dicas de maquiagem aos seus seguidores

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