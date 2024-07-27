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É pódio

Beleza olímpica: 10 produtos de beleza que valem ouro no skincare

Uma seleção de produtos para você fazer bonito nos cuidados pessoais
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

27 jul 2024 às 09:00

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 09:00

Produtos de beleza
Uma seleção de produtos que merecem medalhas de ouro Crédito: Divulgação
Com o início das Olimpíadas de Paris, na França, é hora de celebrar não só os atletas que brilham em suas modalidades, mas também os produtos de beleza que conquistaram o pódio nos cuidados pessoais. Assim como os esportistas, estes itens se destacam pela excelência, inovação e desempenho superior. Confira 10 produtos que merecem a sua medalha de ouro na hora do skincare.

Age Proteom Advanced Serum, da Esthederm 

Produtos de beleza
Ele garante um envelhecimento duas vezes mais lento da pele Crédito: Divulgação
Sérum redutor de linhas que combate os cinco sinais do envelhecimento da pele: rugas, firmeza, uniformidade, luminosidade e densidade. O produto produto facial protege o proteoma - proteínas da pele - de forma duradoura. Ele  garante um envelhecimento duas vezes mais lento da pele, trazendo ação revolucionária que previne e corrige os sinais de envelhecimento.

Hydrabio H2O Fortalecedora e Hidratante, de Bioderma

Produtos de beleza
O produto proporciona conforto instantâneo Crédito: Divulgação
Água micelar para peles ressecadas e sensíveis. Remove a maquiagem, higieniza gentilmente e reidrata, além de aumentar a tolerância cutânea. O produto utiliza Micelas - moléculas capazes de capturar as impurezas sem desrespeitar o equilíbrio e os fosfolipídios naturais da pele - para limpar de forma eficiente, prática e segura. Graças ao extrato de sementes de maçã, leva água para a epiderme. E a niacinamida estimula a coesão e a proteção da barreira enquanto a glicerina hidrata. O produto proporciona conforto instantâneo, ajuda a preservar a barreira de proteção, assegura maciez e ainda promove acabamento radiante.

Creme Hidratante Desodorante Scapin 245, da  O.U.i

Produtos de beleza
Oferece hidratação e perfume intenso Crédito: Divulgação
Oferece hidratação e perfume intenso para completar o seu momento de autocuidado. O creme apresenta uma textura encorpada e de rápida absorção. Sua ação entrega toque aveludado a pele enquanto a opulente fragrância toma conta do sensorial. 

Ácido Salicílico 2%, de Etat Pur

Produtos de beleza
O produto melhora a textura da derme e evitando marcas Crédito: Divulgação
O Ativo Puro ajuda a eliminar as células mortas acumuladas na superfície da pele, melhorando a textura da derme e evitando marcas. Além disso, a molécula desobstrui e fecha os poros, o que permite atenuar o surgimento de imperfeições e pontos negros.

Pure C 40 Ultra Clareador, da Ada Tina

Produto de beleza
Possui grande eficácia contra melasma e manchas Crédito: Divulgação
Textura mousse concentrada com efeito máscara clareadora, duas vezes mais vitamina C puríssima e ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular, desenvolvido especialmente para clarear e renovar a pele. A novidade também possui grande eficácia contra melasma e manchas decorrentes do envelhecimento precoce, inclusive, as mais resistentes. O produto também atua na redução de rugas e linhas de expressão, aumentando a firmeza e elasticidade da pele. 

Água Termal, da Avène

Produtos de beleza
Tem ação calmante, suaviza e que  hidrata a pele Crédito: Divulgação
A água termal conta com ação calmante, suaviza e hidrata a pele, além de proporcionar sensação de frescor. É ideal para peles sensíveis e irritadas, intolerantes, atópicas ou com psoríase. Sua composição leve não agride e pode ser usada como anti-inflamatória, antioxidante e suavizante para assaduras, garantindo redução de 30% da sensibilidade da pele com resultados em cinco minutos após o uso.

Gel de Limpeza Effaclar Concentrado, de La Roche-Posay

Produtos de beleza
Desobstrui os poros profundamente e ajuda na redução da acne Crédito: Divulgação
Gel de limpeza para peles mistas e oleosas. Desobstrui os poros profundamente e ajuda na redução da acne. O produto remove até as impurezas mais profundas sem ressecar o rosto, garantindo uma pele bem limpa e purificada. Com fórmula especialmente desenvolvida para suprir as necessidades da pele dos brasileiros, ele traz uma combinação única de Ácido Salicílico, Zinco e LHA, ingredientes poderosos que proporcionam eficácia antiacne comprovada.

Cell Cycle Catalyst, da SkinCeuticals

Produtos de beleza
É um sérum anti-idade com potente ação de renovação celular Crédito: DivulgaçãoDivulgação
É um sérum anti-idade com potente ação de renovação celular de uso diário, clinicamente comprovado. Com uma fórmula potente, composta por um complexo multiácido de 7,7% (alfa-hidroxi e beta-hidroxiácidos) e 1% de taurina, o produto promove uma renovação celular de alta performance, sem irritar a pele, capaz de suavizar a textura e melhorar a aparência dos tons irregulares, além de corrigir sinais do envelhecimento. É um acelerador do rejuvenescimento também ajuda a manter a hidratação da pele, de forma a garantir uma barreira cutânea saudável.​​

Hidratante Facial Hydro Boost Water Gel, de Neutrogena

Produtos de beleza
O produto reequilibra o nível de hidratação da pele por até 48 horas Crédito: Divulgação
Hidratante facial para todos os tipos de pele. Ele  preenche instantaneamente com duas vezes mais hidratação enquanto controla e reduz a oleosidade. O produto reequilibra o nível de hidratação da pele por até 48 horas, sem obstruir os poros, além de conservar a barreira natural contra o ressecamento. Com textura water gel, proporciona uma sensação refrescante e leve para a sua pele com rápida absorção, indicado até mesmo para as peles oleosas, que deixa o rosto macio e suave imediatamente após o uso.

Máscara Hidratante Renovadora em Gel TimeWise, de Mary Kay

Produtos de beleza
Traz 10 benefícios que se unem para renovar e revitalizar a pele Crédito: Divulgação
A máscara traz 10 benefícios poderosos que se unem para renovar e revitalizar a pele, deixando-a com uma aparência mais saudável, firme e radiante. Esta máscara intensamente hidratante recupera a pele cansada e estressada, proporcionando uma experiência de cuidado única e eficaz. A fórmula trabalha em sinergia para entregar benefícios visíveis à sua pele como hidratação profunda, retenção de umidade, redução de poros, entre outros. 

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