Aprenda a para fazer o delineado perfeito; veja vídeo

Por Daniela Salgado
O delineado exige muita prática para chegar a perfeição. E ele dá um toque na sua maquiagem. No quadro Como faz?, a maquiadora Gabriela Souza ensina como fazer a make com facilidade! Confira no vídeo.
Publicado em 08 de Abril de 2021 às 18:10
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