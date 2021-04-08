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Aprenda a para fazer o delineado perfeito; veja vídeo

A maquiadora Gabriela Souza ensina como fazer a make com facilidade

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 18:10

Publicado em 

08 abr 2021 às 18:10
maquiadora Gabriela Souza
A maquiadora Gabriela Souza ensina a fazer o delineado Crédito: Gabriela Souza
Por Daniela Salgado
O delineado exige muita prática para chegar a perfeição. E ele dá um toque na sua maquiagem. No quadro Como faz?, a maquiadora Gabriela Souza ensina como fazer a make com facilidade! Confira no vídeo.

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