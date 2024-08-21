De óleo corporal a creme clareador: 13 lançamentos de beleza para investir

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Iluminador Líquido Soft Glow, da Bauny Cosméticos

Com sua fórmula ultrafina e versátil, permite construir camadas conforme a finalidade desejada. Pode ser utilizado para realçar pontos específicos no rosto ou nos olhos, misturado na base para um acabamento viçoso e até em conjunto com os blushes de acabamento matte, transformando-o em um iluminador com efeito glow. Sua composição enriquecida com Vitamina E e extrato de pêssego, ativos que auxiliam na hidratação da pele, garante um toque macio e radiante. Seu aplicador anatômico assegura uma aplicação precisa e prática. A novidade está disponível em quatro cores adaptáveis aos mais diversos tons de peles.

02

Atoderm 2-in-1 oil, da Bioderma

Óleo corporal hidratante que oferece 24 horas de hidratação e também ajuda a prevenir marcas e estrias, oferecendo uma solução para os cuidados de peles normais a secas, muito secas e ásperas. Formulado com ativos biomiméticos, o lançamento combina quatro óleos vegetais - óleo de karanja, de jojoba, ceramidas e esqualano - com o agente suavizante ácido málico, que nutre a pele em profundidade, suavizando o aspecto áspero e proporcionando um toque suave e uma sensação aveludada. Com textura dry oil de rápida absorção e não pegajosa, o óleo possui fórmula ultra suave e repõe os lipídios da pele. ( COMPRE AQUI

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Base Líquida Soft Matte Studio Fix FPS15 Mini, da MAC

A base tem finalização soft matte, tecnologiaTM Pro Fluida que se mistura com a pele para um resultado natural e confortável, infusionada com 87% de ingredientes de skincare, incluindo extrato de alga marrom, além de extrato de alga vermelha e ácido hialurônico. Controla a oleosidade e hidrata a pele ao longo do tempo. A coleção chega com 10 produtos em miniatura para manter uma rotina de skincare e maquiagem completa em qualquer lugar.

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Bastão Antioleosidade, da Sallve

É uma inovação no tratamento antioleosidade. Em um formato prático, que disfarça a aparência dos poros dilatados, reduz o brilho excessivo e controla a oleosidade enquanto tratam a pele. O formato é ideal para quem busca resultados imediatos e duradouros com um acabamento matificante. Um bastão com ativos poderosos, como Niacinamida, Enzimas de papaina, Zinco PCA e Spirulina para o tratamento da pele oleosa é um conceito promissor. O produto é formulado para oferecer resultados imediatos e prolongados, focando na redução de poros, controle da oleosidade e acabamento matificante.

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Desodorante Creme Sérum, da Dove

A marca traz com exclusividade seu primeiro Desodorante Creme Sérum, com três formulações veganas exclusivas. Elas atendem às mais diversas necessidades das mulheres, mantendo as axilas hidratadas, promovendo a reparação pós-depilação e 48 horas de proteção contra suor e mau odor. Os produtos aliam os benefícios da textura leve do sérum concentrado com fórmula cremosa, contendo ¼ de creme hidratante. Como resultado, a pele da axila recebe um boost de hidratação, com rápida absorção, toque seco e suave. A composição ainda conta com o óleo de girassol, que é rico em vitamina E, que hidrata, nutre e protege a pele. A marca traz, além do clássico Dove Desodorante Creme Sérum Reparação Diária, duas novas formulações e fragrâncias: o Creme Sérum Previne Escurecimento e o Creme Sérum Previne Irritação. ( COMPRE AQUI

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Essência de Tratamento, Revitalização e Luminosidade Chronos, da Natura

Atua na potencialização dos resultados dos séruns da marca, indicada para todos os tipos de pele e pode ser usada a partir dos 18 anos. Graças à sua tecnologia exclusiva Chronos, ela reduz rugas, uniformiza a pele e ativa a luminosidade natural. Desde o primeiro uso, promove a revitalização celular e hidrata com ativos como o Ácido Hialurônico; ação antioxidante com a Vitamina C; calmante, com a Candeia; e ativos capazes de proteger a barreira da pele e equilibrar a microbiota com componentes pré e posbióticos. Sua textura fluida e aquosa também garante rápida absorção da pele. ( COMPRE AQUI

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Linha Doces Finos, de Eudora

A linha foi desenvolvida em parceria com a confeiteira Beca Milano, responsável por idealizar e harmonizar os aromas e sabores de três de suas sobremesas: Bombom de Avelã, Tartelete de Limão e Macaron de Framboesa, que serviram de inspiração para a criação dos nove produtos. Destaque para o Sabonete Mousse Corporal que tem textura ultra cremosa, e que traz a fusão perfeita entre o frescor cítrico do limão-siciliano e a irresistível doçura Oriental Gourmand, resultando em uma fragrância oriental sofisticada. Já o Splash Macaron Framboesa traz uma fragrância Floral Frutal, que combina a doçura da amêndoa com o toque frutado da framboesa tostada. ( COMPRE AQUI

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Demaquilante Bifásico, da Dermotivin

O produto foi desenvolvido exclusivamente para a pele dos brasileiros e que tem como objetivo garantir a remoção eficaz e completa da maquiagem e das impurezas. Após o uso do demaquilante, é possível sentir uma sensação de limpeza e pele hidratada, ideal para preparar a pele para os próximos passos da rotina de cuidados. O uso regular do demaquilante ajuda a manter os poros limpos e o maior benefício do produto é a remoção eficaz da maquiagem, incluindo produtos de longa duração e à prova d'água, que não saem facilmente com água e sabão. ( COMPRE AQUI

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Blancy TX, da Mantecorp Skincare

A marca repagina o produto e apresenta com uma nova fórmula, que traz 2 vezes mais ácido tranexâmico e alfa arbutin nanoencapsulados, além de retinol nano, niaciamida, telangin e licorice, e é indicado para peles com hipercromias, especialmente o melasma. Com tripla ação despigmentante, ele possui redução do componente vascular do melasma; atuação na cascata da melanogênese e ações antioxidante e anti-inflamatória. Com textura gel creme, é indicado tanto para o uso diurno, associado ao protetor solar FPS 30 ou maior, quanto para o uso noturno. O uso contínuo do produto apresenta resultados visíveis em 28 dias, promovendo redução das manchas e uniformização do tom de pele.

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Million Gold Eau de Parfum Intense, de Rabanne

A conhecida assinatura amadeirada da marca entra em um novo capítulo abrindo espaço para o Million Gold, que traz uma família olfativa ultra viciante e sensual que homenageia a ascendência masculina. É uma fragrância super amadeirada e viciante, com notas intensas de mandarim fresco, sândalo sensual dourado, cedro quente e especiarias envolventes. A novidade é encontrada na Beleza na Web.

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Sérum Óleo Corporal Antiestrias Luminous 630, de Nivea

Óleo corporal que promove 48 horas de hidratação, além da sensação de maciez nas marcas de estrias. Combinado com o ativo Luminous 630, reduz visivelmente aparência de estrias causadas por gravidez, alterações hormonais, de peso, ou marcas de sol. Compatível com todos os tipos de pele, é possível ver os resultados em duas semanas e seu uso contínuo previne o surgimento de novas marcas. ( COMPRE AQUI

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Sabonetes Desodorantes, da Farnese

A marca lança a primeira linha de sabonetes desodorantes para o corpo. A novidade apresenta uma tecnologia pioneira, que elimina as bactérias responsáveis pelo mau odor corporal, agindo em sinergia com o uso do desodorante. Além disso, sua fórmula proporciona até 4 horas de uma perfumação poderosa na pele. São quatro novas fragrâncias: Menta e Bergamota, Flor de Laranjeira e Lavanda, Framboesa e Baunilha e Jasmim e Ylang Ylang. Os lançamentos também apresentam na composição o ativo Bio Elixir, que consiste em 12 óleos nutritivos que garantem uma combinação única, resultando em uma hidratação suave na pele.

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Salva Fios, da Niely Gold