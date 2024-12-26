Como fazer a maquiagem durar mais no calor? Veja dicas

Confira dicas para não deixar a maquiagem "derreter" no verão. Crédito: Divulgação

verão chegou, trazendo dias ensolarados, passeios ao ar livre e aquela energia vibrante que só a estação mais quente do ano pode proporcionar. Porém, junto com tudo isso, vêm também desafios para quem adora maquiagem : o calor intenso, a umidade e o suor podem comprometer o visual ao longo do dia. No entanto, manter a make intacta durante as altas temperaturas não é uma missão impossível. Com algumas estratégias e produtos certos, você pode garantir uma maquiagem impecável, mesmo nos dias mais quentes.

Confira este guia com dicas práticas e eficazes, dadas por Gabriela Souza da Silva, Maquiadora Profissional, para aumentar a durabilidade da maquiagem no calor e aproveite a estação com muito estilo e confiança.

Quais cuidados devem ser tomados para que a maquiagem dure mais?

A especialista ressalta que, antes mesmo da maquiagem, é preciso se atentar aos cuidados diários: "é essencial seguir uma rotina de cuidados com a pele para garantir que maquiagem dure mais tempo e fique impecável". Nesse entremeio, ela destaca os processos de limpeza, hidratação e esfoliação.

"Tudo começa com a limpeza do rosto , para remover as impurezas e o excesso de oleosidade, ajudando a maquiagem a aderir melhor. (...) Depois, use um tônico para equilibrar o pH da pele e fechar os poros, reduzindo o risco de oleosidade excessiva ao longo do dia. Em seguida, nunca se esqueça da hidratação (mesmo para peles oleosas), aplicar um hidratante é fundamental e evita que a maquiagem craquele, além de ajudar na fixação.

Por fim, considere fazer uma esfoliação 1-2 vezes por semana (ou na véspera de uma ocasião especial) para remover células mortas e deixar a superfície da pele mais lisa, facilitando a aplicação da maquiagem."

Quais são as principais diferenças da preparação de pele no verão?

Saiba quais são os maiores cuidados que se deve ter com a pele no calor. Crédito: Divulgação.

Segundo Gabriela Silva, "a maquiagem no verão exige algumas adaptações importantes devido ao calor, à umidade e à maior exposição ao sol". Assim, a preparação de pele nessa estação precisa ser mais leve e focada em hidratação e proteção solar . Além disso, é importante evitar camadas excessivas, que podem derreter com o calor.

"Priorize hidratantes com textura em creme para manter a pele hidratada, use protetor solar com FPS adequado, para evitar manchas e queimaduras. Além disso, a fixação é um dos principais desafios no verão, e aqui a blindagem e bruma fixadora se tornam indispensáveis. Eles ajudam a aumentar a durabilidade da maquiagem e controlam a oleosidade. " Gabriela Souza da Silva - Maquiadora Profissional

Existe diferença na fixação de maquiagem em pele bronzeada?

Descubra como evitar que sua maquiagem craquele. Crédito: Divulgação

Sim! A pele bronzeada tende a ficar mais ressecada ou, em alguns casos, descamar, o que pode dificultar a aderência da maquiagem. A maquiadora aponta que, em certos casos " a pele pode compensar o ressecamento com aumento na produção de oleosidade, reduzindo a durabilidade da maquiagem".

Além disso, a sensibilidade e o tom da pele também merecem atenção: "a pele bronzeada tende a ficar mais sensível, podendo reagir a produtos com álcool ou fragrâncias. Outra questão importante é a mudança no tom da pele, que pode exigir ajustes nos tons da base, corretivo e pó para evitar discrepâncias e um acabamento artificial". Para resolver essa questão, vale usar e abusar de hidratação e protetor solar neste verão.

O que vem primeiro: maquiagem ou protetor solar?

Conheça a ordem certa de produtos como base, primer e protetor solar. Crédito: Divulgação.

A especialista destaca que "a ordem correta segue uma lógica que prepara e protege a pele antes da maquiagem". Assim, o protetor solar sempre vem antes da maquiagem. A ordem correta dos produtos é a seguinte: hidratante, protetor solar, primer e enfim a make. Também é importante esperar alguns minutos antes de aplicar o produto seguinte. Além disso, se optar por um protetor solar que também forneça a hidratação necessária, pode usá-lo no lugar do hidratante para simplificar a rotina.

"O hidratante deve ser o primeiro passo, pois sua função é equilibrar e hidratar a pele, evitando ressecamento e melhorando a aderência dos produtos que serão aplicados em seguida. (...) Depois, vem o protetor solar, que é essencial para proteger a pele contra os raios UV. Ele deve ser aplicado sobre o hidratante, formando uma camada de proteção. Por fim, o primer é o último passo dessa sequência. Ele cria uma superfície lisa, minimiza a aparência de poros e linhas finas e aumenta a durabilidade da maquiagem."

7 dicas práticas para fazer a maquiagem durar mais no verão

Para além de dicas essenciais como manter a hidratação (ao tomar bastante líquido) e ter lenços matificantes na bolsa (para absorver a oleosidade da pele), também separamos dicas de uso e de produtos. Confira:

1. Hidrate bem sua pele

Manter a pele bem hidratada é fundamental em qualquer época do ano, mas no verão, é ainda mais importante. A hidratação adequada ajuda a equilibrar a produção de oleosidade, evitando que a maquiagem "derreta". Prefira hidratantes leves e opte por produtos que também ofereçam benefícios calmantes para peles sensibilizadas pelo sol. Segundo Silva, "Hidratantes e protetores solares oil-free ajudam a proteger e equilibrar a pele antes da maquiagem, garantindo uma ação reparadora na pele e melhor fixação da maquiagem, como o Cicaplast da La Roche."

Produtos La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+ Cuidado Multirreparador Calmante VER OFERTA

Produtos Creamy Skincare Sérum Hidratante 30ml | Textura Leve, Oil-Free, Hidratação Profunda VER OFERTA Sérum Hidratante Principia 2% Ácidos Hialurônicos + B5 VER OFERTA

2. Faça uso do primer

O primer é um aliado poderoso para fazer a maquiagem durar mais. Ele forma uma barreira entre a pele e a maquiagem, ajudando a controlar o brilho e suavizar os poros. De acordo com a maquiadora, a dica é optar por blindagens à base de silicone ou óleos, ou ainda, as que possuírem partículas de mica em sua composição

Produtos Catharine Hill - Angel Magic Blindagem para Pele e Olhos by Pri Lessa VER OFERTA

3. Escolha bases de longa duração

Prefira bases de longa duração, resistentes à água e a oleosidade. Silva destaca que, de forma complementar, é possível usar "um corretivo de alta cobertura e fixação, ideal para esconder olheiras e pequenas imperfeições sem comprometer a durabilidade. Uma dica é diluir blindagem neles para garantir um visual mais natural e ultra resistente".

Produtos Maybelline NY Base Alta Cobertura Super Stay Active Wear VER OFERTA

Produtos Maybelline NY Corretivo Líquido Eraser Instant Age Rewind 140 Honey, 5.9ml VER OFERTA

4. Selar a pele faz toda a diferença

Após aplicar a base e o corretivo, selar a pele com pó translúcido ou compacto ajuda a manter tudo no lugar. Aplique com leveza nas áreas mais oleosas, como a zona T (testa, nariz e queixo), para um acabamento impecável. Segundo a maquiadora: "O pó, seja translúcido ou compacto, é indispensável para selar a base e o corretivo, ajudando a controlar o brilho ao longo do dia. O pó translúcido é mais leve e discreto, enquanto o compacto é prático para retoques."

Produtos Pó Hidratante de Tapioca Até Embaixo D'àgua VER OFERTA

Produtos Pó Facial Solto Boca Rosa Beauty Payot Mármore 1-20g VER OFERTA

5. Invista na combinação de produto cremoso + pó

Uma técnica que faz a maquiagem durar mais no calor é usar produtos em camadas. Aplique blush e iluminador em creme ou líquido e, em seguida, sele com versões em pó. Isso cria uma fixação que ajuda a manter a maquiagem intacta, mesmo nos dias mais quentes.

Produtos Océane Blush Em Bastão Coral Blush Stick Coral Océane Edition 12G VER OFERTA Catharine Hill - Blush Alta Pigmentação 5g - Goiaba VER OFERTA

6. Borrife brumas ao longo do dia

As brumas fixadoras não só aumentam a durabilidade da maquiagem, como também ajudam a refrescar a pele durante o dia. Escolha brumas com propriedades hidratantes ou efeito matificante, dependendo da sua necessidade. Borrifar levemente o rosto a cada poucas horas ajuda a revigorar a maquiagem sem necessidade de retoques excessivos. Também é possível fazer uso de um spray fixador. Silva aponta que a bruma fixadora "prolonga a durabilidade, evita o craquelado e pode oferecer um acabamento mais natural."

Produtos Eudora Niina Secrets Bruma Hidratante Facial 110ml VER OFERTA Fixador de Maquiagem Real Fix - 150ml - VZ-57 - Vizzela VER OFERTA

7. Priorize produtos de longa duração e à prova d’água

Para resistir ao calor e ao suor, invista em maquiagens de longa duração, à prova d’água ou resistentes ao suor. Isso vale especialmente para máscaras de cílios, delineadores e batons. Assim, você evita borrões e mantém a maquiagem impecável por mais tempo.

Produtos Maybelline NY Máscara de Cílios The Colossal Volum' Express À Prova D'Água, Preto, 9.2ml VER OFERTA Maybelline NY Batom Líquido Matte Ink SuperStay Longa Duração 65 Seductress, 5ml VER OFERTA

Produtos Quem disse, Berenice? Máscara de Cílios Alongamento Resistente à Água 10g VER OFERTA