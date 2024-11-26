Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Arquiteta do ES assina projeto de casa para Zezé Di Camargo em MG

Publicado em
26 nov 2024 às 11:36
Arquiteta do Espírito Santo, Daniela Andrade, assina casa para Zezé Di Camargo
Arquiteta do Espírito Santo, Daniela Andrade, assina casa para Zezé Di Camargo: na festa de lançamento do America Garden, recém-lançado em Governador Valadares (MG) Crédito: Divulgação
A arquiteta do ES,  Daniela Andrade, assina um  projeto exclusivo e inovador, desenvolvido especialmente para a casa do cantor Zezé Di Camargo, no empreendimento America Garden, recém-lançado em Governador Valadares (MG). A festa de lançamento reuniu  1.500 pessoas, incluindo personalidades como o empresário MJ Valadares e o cantor Zezé Di Camargo, uma das grandes estrelas do projeto.
A casa, criada com elementos que integram elegância e funcionalidade, reflete a essência do cantor em cada detalhe, trazendo o conceito de modernidade acolhedora que é marca registrada da arquiteta.
O America Garden, além de sua grandiosidade, representa um marco para a cidade, unindo design, conforto e uma proposta de vida sofisticada. 

Veja Também

Veja quem prestigiou o show de Zezé Di Camargo em Vitória

Zezé Di Camargo surpreende Graciele Lacerda com casamento em chá revelação

Graciele Lacerda anuncia que está à espera do primeiro filho com Zezé di Camargo

A Gazeta integra o

Saiba mais
arquitetura celebridades Famosos zezé di camargo Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança