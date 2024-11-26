Arquiteta do ES assina projeto de casa para Zezé Di Camargo em MG

A arquiteta do ES, Daniela Andrade,
assina um projeto exclusivo e inovador, desenvolvido especialmente para a casa do cantor Zezé Di Camargo
, no empreendimento America Garden, recém-lançado em Governador Valadares (MG). A festa de lançamento reuniu 1.500 pessoas, incluindo personalidades como o empresário MJ Valadares e o cantor Zezé Di Camargo, uma das grandes estrelas do projeto.
A casa, criada com elementos que integram elegância e funcionalidade, reflete a essência do cantor em cada detalhe, trazendo o conceito de modernidade acolhedora que é marca registrada da arquiteta.
O America Garden, além de sua grandiosidade, representa um marco para a cidade, unindo design, conforto e uma proposta de vida sofisticada.