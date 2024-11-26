Arquiteta do ES assina projeto de casa para Zezé Di Camargo em MG

Arquiteta do Espírito Santo, Daniela Andrade, assina casa para Zezé Di Camargo: na festa de lançamento do America Garden, recém-lançado em Governador Valadares (MG)

A casa, criada com elementos que integram elegância e funcionalidade, reflete a essência do cantor em cada detalhe, trazendo o conceito de modernidade acolhedora que é marca registrada da arquiteta.