Daniela Andrade recebe para chá da tarde na CasaCor ES

Sempre antenada às tendências para rejuvenescimento e na busca constante por conhecimento e atualizações, a dermatologista capixaba Priscila Passamani está com a agenda cheia para os próximos meses. Em novembro, ela viaja para Tulum, no México, para a segunda edição do congresso ToskaniMed Aesthetic Medicine Conference TAM – LATAM 2024, que acontece de 15 a 16 de novembro, e reunirá profissionais de diversos países da América Latina. Já em 2025, em janeiro, a dermatologista está com viagem marcada para Paris, para participar do International Master Course on Aging Science (IMCAS), um dos eventos de medicina estética de maior prestígio internacional. E, em março, Priscila estará em Orlando, nos EUA, para o AAD Annual Meeting, o maior congresso de dermatologia do mundo.