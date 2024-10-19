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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Daniela Andrade recebe para chá da tarde na CasaCor ES

Publicado em
19 out 2024 às 03:00
Patrícia Castro e Daniela Andrade
Patrícia Castro e Daniela Andrade: em encontro sobre design, inovação e  autocuidado Crédito: Cacá Lima

Daniela Andrade recebe

A arquiteta Daniela Andrade recebeu clientes, amigos e parceiros para uma experiência exclusiva no Home SPA da Deca, ambiente que desenvolveu para a Casa Cor ES 2024, nesta quarta-feira (16) O evento, promovido em formato de chá da tarde, foi uma oportunidade para compartilhar as inspirações e detalhes desse espaço que celebra o design, a inovação e o autocuidado. Com um clima intimista e acolhedor, os convidados puderam vivenciar o conceito por trás do Home SPA, projetado para oferecer conforto, tranquilidade e momentos de desaceleração. Entre conversas descontraídas e delícias servidas, Daniela apresentou pessoalmente as peças de destaque do ambiente. Além disso, os convidados tiveram a oportunidade de conhecer de perto a penteadeira vertical, um dos elementos funcionais e elegantes que compõem o ambiente. Veja as fotos de Cacá Lima.

OUTUBRO ROSA 1 

Ciência e conhecimento

Sempre antenada às tendências para rejuvenescimento e na busca constante por conhecimento e atualizações, a dermatologista capixaba Priscila Passamani está com a agenda cheia para os próximos meses. Em novembro, ela viaja para Tulum, no México, para a segunda edição do congresso ToskaniMed Aesthetic Medicine Conference TAM – LATAM 2024, que acontece de 15 a 16 de novembro, e reunirá profissionais de diversos países da América Latina. Já em 2025, em janeiro, a dermatologista está com viagem marcada para Paris, para participar do International Master Course on Aging Science (IMCAS), um dos eventos de medicina estética de maior prestígio internacional. E, em março, Priscila estará em Orlando, nos EUA, para o AAD Annual Meeting, o maior congresso de dermatologia do mundo.

Embaixadores

 Embaixadores da Exo Hair Brasil estarão reunidos para uma programação imperdível no curso Exo Rio 2. Um dos palestrantes será Alex Faria que ministrará sobre o tema ‘Técnicas e tendências em mechas’. Cy Magalhães já confirmou presença no super evento que acontecerá no domingo (20), das 9h às 18h, na Barra da Tijuca (RJ)

OUTUBRO ROSA 2

Andreia Biccas, Cristina Altoé e Cledina Freire
Andreia Biccas, Cristina Altoé e Cledina Freire: oficina de pintura em prol da Afecc na Sollarium nesta quarta-feira (16) Crédito: Mônica Zorzanelli

TEATRO 

Vinícius Coelho, o ator Jandir Ferrari, Cassia Coppo, Maely Junior e Helber Coelho
Vinícius Coelho, o ator Jandir Ferrari, Cassia Coppo, Maely Junior e Helber Coelho: no musical ‘Entre Gerações’, no Teatro da Ufes, nesta quarta-feira (16) Crédito: Mônica Zorzanelli

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