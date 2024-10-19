Daniela Andrade recebe para chá da tarde na CasaCor ES

A arquiteta Daniela Andrade recebeu clientes, amigos e parceiros para uma experiência exclusiva no Home SPA da Deca, ambiente que desenvolveu para a Casa Cor ES 2024, nesta quarta-feira (16) O evento, promovido em formato de chá da tarde, foi uma oportunidade para compartilhar as inspirações e detalhes desse espaço que celebra o design, a inovação e o autocuidado. Com um clima intimista e acolhedor, os convidados puderam vivenciar o conceito por trás do Home SPA, projetado para oferecer conforto, tranquilidade e momentos de desaceleração. Entre conversas descontraídas e delícias servidas, Daniela apresentou pessoalmente as peças de destaque do ambiente. Além disso, os convidados tiveram a oportunidade de conhecer de perto a penteadeira vertical, um dos elementos funcionais e elegantes que compõem o ambiente. Veja as fotos de Cacá Lima.