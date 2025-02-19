Shoppings da Grande Vitória terão programação de carnaval até para pet

Carnaval terá até desfiles de pets nos shoppings Crédito: Shutterstock

O clima de folia já está no ar. E nos shoppings da Grande Vitória, a festa será garantida para toda a família – inclusive para os pets. Com uma programação especial e gratuita, os centros de compras vão se tornar verdadeiros palcos para os pequenos foliões e familiares nas próximas semanas.

Shopping Moxuara, em CarnaAUAU, um evento especial para pets, com desfile e DJ. As atrações acontecem no Piso L3 e os ingressos já podem ser retirados gratuitamente pelo Sympla. No, em Cariacica , a festa começa nos dias 22 e 23 de fevereiro, às 15h, com o Bloquinho de Carnaval Kids. No dia 23, também às 15h, será a vez do, um evento especial para pets, com desfile e DJ. As atrações acontecem no Piso L3 e os ingressos já podem ser retirados gratuitamente pelo Sympla.

Shopping Montserrat, na Já no, na Serra , a programação começa no dia 22 de fevereiro, das 14h às 17h, com o esquenta do Bloquinho Montserrat e recreação temática. No dia 1º de março, no mesmo horário, haverá a Bandinha Fanfarra, a Festa das Cores e mais momentos de lazer.

Carnaval no shopping Montserrat será de muita festa Crédito: Divulgação/Montserrat

O Shopping Mestre Álvaro, na Serra, também preparou uma programação especial. Nos dias 1º e 2 de março, das 15h às 18h, acontece o Bloquinho do Mestre, com oficinas e cortejo pelo mall ao som de uma bandinha de fanfarra. O evento será realizado no Piso L2 e é aberto ao público.

Shopping Vila Velha, emQuintalzinho Esquenta Carnaval, com oficinas, bandinha fanfarra, pintura artística e desfile de fantasias. Já no dia 2 de março, no mesmo horário, o Quintalzinho Bailinho trará personalização de abadás, desfile de fantasias e um animado show musical. As atividades acontecem no espaço Nosso Quintal, na área externa do shopping, com inscrições disponíveis pelo site. No, em Vila Velha , a festa será ao ar livre. No dia 23 de fevereiro, das 15h às 18h, acontece o, com oficinas, bandinha fanfarra, pintura artística e desfile de fantasias. Já no dia 2 de março, no mesmo horário, o Quintalzinho Bailinho trará personalização de abadás, desfile de fantasias e um animado show musical. As atividades acontecem no espaço Nosso Quintal, na área externa do shopping, com inscrições disponíveis pelo site.

O Shopping Vitória, em Vitória, também entra no clima carnavalesco com o Bloquinho SV Kids com Macakids, entre os dias 1º e 4 de março, sempre das 16h às 19h. O evento, que acontece na Praça Central, contará com pocket show, banda de fanfarra, oficinas temáticas, desfile e concurso de fantasias. O acesso é livre, e as fichas para as oficinas serão distribuídas por ordem de chegada.

Bloquinho SV Kids com Macakids Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

No Boulevard Shopping Vila Velha, em Vila Velha, o carnaval começa no dia 22 de fevereiro, às 15h, com o Grito de Carnaval. De 1º a 4 de março, a festa continua com atividades diversas a partir das 15h e o desfile do bloquinho “Mamãe Posso Ir?” Às 17h. Para fechar a programação, no dia 8 de março, acontece a Ressaca do Bloquinho, também a partir das 15h.

Já o Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, preparou um carnaval especial para as crianças e pets. No dia 1º de março, a partir das 17h, haverá oficina de máscaras, brincadeiras e desfile de fantasias. No dia 2 de março, a programação inclui oficina de tiaras, festa das bolhas, bailinho com danças e carnaval dos balões. No dia 4 de março, acontece o CarnaPet e Kids, a partir das 15h.

Carnaval Mestre Álvaro Crédito: Divulgação

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

SHOPPING MOXUARA

Carnaval Moxuara

Data: 22 e 23 de fevereiro, às 15h - Bloquinho de Carnaval Kids; 23 de fevereiro, às 15h - CarnaAUAU com desfile de pets e DJ. Piso L3. Ingressos - já podem ser retirados no site da Sympla. Link disponível no site e redes sociais do empreendimento. Gratuito.

SHOPPING MONTSERRAT

Carnaval Montserrat

Data: 22 de fevereiro, das 14h às 17h, na Varanda, Piso L3, começa com o esquenta para o Bloquinho Montserrat e segue com recreação temática. 1 de março, das 14h às 17h, Bandinha Fanfarra, Festa das Cores e recreação. 8 de março, das 14h às 17h, encerramento com a Ressaquinha de Carnaval.

Ingressos: podem ser retirados no link disponível no site do empreendimento. Gratuito.

SHOPPING MESTRE ÁLVARO

Carnaval Mestre Álvaro

Data: 1 e 2 de março, das 15h às 18h, no Piso L2, dois dias, sábado e domingo com o Bloquinho do Mestre, oficinas e cortejo pelo mall, com Bandinha Fanfarra.

Ingressos: aberto ao público. Gratuito.

SHOPPING VILA VELHA

Quintalzinho – Esquenta Carnaval

Data: 23 de fevereiro, das 15 às 18h. Programação: Oficina de máscara, Bandinha Fanfarra, Carnaval de bolas, Pintura artística, Personagens e Desfile de fantasia

23 de fevereiro, das 15 às 18h. Programação: Oficina de máscara, Bandinha Fanfarra, Carnaval de bolas, Pintura artística, Personagens e Desfile de fantasia Quintalzinho – Bailinho

Data: 2 de março (domingo), das 15 às 18h. Programação: Personalização de Abadá, Bandinha Fanfarra, Cabelo maluco, Desfile de fantasias, Show musical e Oficina de máscara

2 de março (domingo), das 15 às 18h. Programação: Personalização de Abadá, Bandinha Fanfarra, Cabelo maluco, Desfile de fantasias, Show musical e Oficina de máscara Local: Nosso Quintal (área externa do Shopping Vila Velha - entrada Luciano das Neves)

Nosso Quintal (área externa do Shopping Vila Velha - entrada Luciano das Neves) Ingressos: inscrições pelo link (acesse). Gratuito.

SHOPPING VITÓRIA

Bloquinho SV Kids com Macakids

Data: 1 a 4 de março, das 16h às 19h. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Participação:

1 a 4 de março, das 16h às 19h. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Participação: Atrações: Pocket show com Macakids, banda de fanfarra, participação de Flavinha Mendonça e Oficinas (Pintura de Rosto / Bola Mania / Oficina de Capa do Caco / Oficina de Colar do Caco / Oficina de Laços da Drika / Cabelo Maluco / Desfile / Concurso de Fantasias).

Ingressos: retirada de fichas para as oficinas mediante ordem de chegada. Gratuito. As crianças devem estar acompanhadas pelo adulto responsável.



BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

Onde: Boulevard Shopping Vila Velha

Quando:

22 de fevereiro (sábado) – Grito de Carnaval, a partir das 15h

1º a 4 de março – Atividades a partir das 15h; desfile do bloquinho às 17h

8 de março – Ressaca do Bloquinho, a partir das 15h

Atrações: Bloquinho “Mamãe Posso Ir?” percorrendo os corredores do shopping - Oficina temática e recreação / Desfile de fantasias / Pintura artística e carnaval de bolas / Chuva de confetes

Bloquinho “Mamãe Posso Ir?” percorrendo os corredores do shopping - Oficina temática e recreação / Desfile de fantasias / Pintura artística e carnaval de bolas / Chuva de confetes Ingressos: gratuito.

SHOPPING PRAIA DA COSTA

Carnaval Infantil e Pet no Shopping Praia da Costa

Onde: Shopping Praia da Costa – Piso L1

Shopping Praia da Costa – Piso L1 Programação:

Sábado (1º de março)

17h – Oficina de máscara

17h30 – Brincadeiras com tecido colorido

18h – Desfile de fantasia

18h30 – Banda Fanfarra (bloquinho rodando o shopping)

19h30 – Chuva de confete

Domingo (2 de março)

17h – Oficina de tiara de carnaval

17h30 – Brincadeiras carnavalescas

18h – Festa das bolhas

18h30 – Bailinho com danças

19h – Carnaval dos balões

Terça-feira (4 de março) – CarnaPet e Kids

Carnaval especial para crianças e seus pets

15h – Oficina de máscara

15h30 – Circuito da diversão

16h – Desfile de fantasia kids e pet

16h30 – Chuva de confete

17h – Gincana da folia

Ingressos: gratuito.

MASTERPLACE MALL