Eliminada

Thamiris é eliminada no oitavo Paredão do 'BBB 25'

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre o embate entre Thamiris e Aline

Thamiris foi a eliminada do oitavo paredão do BBB 25 nesta terça-feira, 11, com 61,73% dos votos. Ela disputou a berlinda com Aline e Vinícius, que receberam 35,97% e 2,3% dos votos, respectivamente.>