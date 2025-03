BBB 25

BBB 25: Brother deixará casa para ficar em vitrine de shopping e receber fofocas; vote

Dinâmica é espécie de 'Casa de Vidro repaginada'

Tadeu Schmidt anunciou uma novidade nesta terça-feira (11) no BBB 25: a Vitrine do Seu Fifi. Um brother vai passar um tempo fora da casa, em um shopping no Rio de Janeiro, para receber todas as fofocas dos visitantes.>