Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 25

Gracyanne retoma Diogo com Aline e sister retruca: 'Não tem moral para falar'

'Completamente incoerente', disse a musa fitness ao criticar atitudes da baiana
Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Março de 2025 às 10:13

Gracyanne Barbosa no Sincerão do BBB 25 Crédito: Reprodução/Globo
Gracyanne Barbosa também chamou Aline para a briga no Sincerão desta segunda-feira (10) no BBB 25. A musa fitness retomou Diogo Almeida nas críticas.
Aline é incoerente desde o começo do jogo, segundo disse Gracyanne. A sister citou o tratamento diferente que ela deu a Diogo do que a outros homens da casa.
"João Gabriel gritou com ela e [você] disse que não poderia gritar com mulher. Diogo gritou comigo, e [você] nunca falou nada. E eu tava te defendendo. Você falou que estava acostumada a ser decepcionada por homem, e você não tem que se acostumar!", disse Gracyanne.
Aline chamou a sister de mentirosa e negou ter dito as palavras citadas. Ela ainda disse que tinha o direito de dar uma segunda chance a Diogo.
"Você não tem moral para falar sobre isso. Você sabe o valor de uma segunda chance!", provocou Aline, esquentando o clima.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos BBB 25
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados