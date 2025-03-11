Gracyanne retoma Diogo com Aline e sister retruca: 'Não tem moral para falar'

Gracyanne Barbosa também chamou Aline para a briga no Sincerão desta segunda-feira (10) no BBB 25. A musa fitness retomou Diogo Almeida nas críticas.
Aline é incoerente desde o começo do jogo, segundo disse Gracyanne. A sister citou o tratamento diferente que ela deu a Diogo do que a outros homens da casa.
"João Gabriel gritou com ela e [você] disse que não poderia gritar com mulher. Diogo gritou comigo, e [você] nunca falou nada. E eu tava te defendendo. Você falou que estava acostumada a ser decepcionada por homem, e você não tem que se acostumar!", disse Gracyanne.
Aline chamou a sister de mentirosa e negou ter dito as palavras citadas. Ela ainda disse que tinha o direito de dar uma segunda chance a Diogo.
"Você não tem moral para falar sobre isso. Você sabe o valor de uma segunda chance!", provocou Aline, esquentando o clima.