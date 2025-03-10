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Sincerão

BBB 25: Pipocômetro terá Anamara, Mc Binn e Sarah Andrade como avaliadores do Sincerão

Ex-participantes julgarão desempenho dos confinados e aplicarão punições
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Março de 2025 às 16:57

Pipocômetro com Anamara, MC Binn e Sarah Andrade
Pipocômetro com Anamara, MC Binn e Sarah Andrade Crédito: Divulgação/Rede Globo
O Sincerão desta segunda-feira, 10, já definiu o nome dos três ex-BBBs que irão avaliar a participação dos integrantes do Big Brother Brasil 25 no Pipocômetro.
Trata-se de Anamara, do BBB 10, MC Binn, do BBB 24, e Sarah Andrade, do BBB 21. Na dinâmica, o trio avalia o desempenho dos confinados durante o Sincerão.
Aqueles que não se posicionarem coerentemente e com bons argumentos, sofrerão consequências negativas decididas pela produção do reality show.
Nas dinâmicas anteriores, nomes como Fernanda Bande, Babu Santana, Arthur Aguiar, Ana Paula Renault, Ricardo Alface e Naiara Azevedo participaram do júri.

Como será a dinâmica

No Sincerão desta semana, cada participante deverá escolher um adversário para enfrentar em um duelo de argumentos.
Os dois ficarão posicionados em bases opostas e terão a chance de defender seus pontos de vista.
O desempenho de cada um será julgado pelos ex-BBBs, que estarão acompanhando tudo diretamente da sala da casa - sem serem vistos pelos confinados.
Se o desafiante não convencer, ele receberá o título de 'pipoqueiro' e sofrerá uma punição. No entanto, caso se saia melhor no embate, receberá a placa de 'mandou bem' e será o adversário quem levará a consequência.
No final, os três integrantes do júri escolhem um dos participantes que melhor se destacou na dinâmica para ser o Craque do Jogo.

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