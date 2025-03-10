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BBB 25

Ex-BBB Matteus fala sobre novo affair após término com Isabelle

Ex-participante do ‘Big Brother Brasil’ 24 revelou novo interesse amoroso e pediu para que seguidores ‘não ficassem achando culpados’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Março de 2025 às 10:57

Ex-BBBs 24 Isabelle e Matteus se manifestaram nas redes sociais após o término
Ex-BBBs 24 Isabelle e Matteus se manifestaram nas redes sociais após o término Crédito: Instagram/@bahmatteus e @isabelle.nogueira
O ex-BBB 24 Matteus Amaral comentou sobre o término do relacionamento com Isabelle Nogueira e seu novo interesse amoroso em uma série de vídeos postados nos stories do Instagram neste domingo, 9.
Sobre Isabelle, conhecida também como Cunhã, o ex-participante disse: "Fui muito sincero com ela, muito sincero comigo, e acabou". "A gente não deu certo em muitas coisas, como qualquer pessoa, como qualquer casal que tem suas diferenças e seus problemas", disse.
"Nós somos seres humanos: nós temos dores, sofremos por muita coisa e, só quem vive na pele [sabe sobre] essa questão de ter saído de um reality show, ter entrado em um relacionamento logo que saiu do reality, as diferenças tanto regionais quanto do cotidiano. Não são [coisas] simples assim de lidar. E não deu certo", completou ele.
Matteus pediu também para que seus seguidores não ficassem tentando "procurar culpados" e frisou: "A gente tinha um carinho enorme um pelo outro, decidimos terminar de uma maneira pacífica, em consenso".
Por fim, ele mencionou que está seguindo em frente e mencionou Ana Júlia, com quem foi flagrado recentemente: "Eu sou um ser humano, eu sou solteiro, eu não tenho porque estar me escondendo dos outros. Eu tenho que seguir a minha vida assim como ela está seguindo a vida dela [...] Não me privo de conhecer outras pessoas. A Ana Júlia é uma pessoa maravilhosa, a gente está se conhecendo".
Sem citar o ex, Isabelle também publicou um story na rede social. "Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus", escreveu.

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