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  • Pai de Whindersson atualiza saúde do filho, internado para cuidar da saúde mental
Saúde

Pai de Whindersson atualiza saúde do filho, internado para cuidar da saúde mental

Comediante se internou voluntariamente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Março de 2025 às 08:58

Whindersson se interna em clínica
Whindersson se internou em clínica Crédito: Reprodução/Instagram/@whinderssonnunes
Após a internação voluntária para cuidar da saúde mental, o comediante Whindersson Nunes está bem. É isso o que afirma Hidelbrando Batista, pai do humorista, pelas redes sociais.
Ele abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e logo recebeu algumas perguntas relacionadas ao herdeiro e ao fato de a família ainda não ter ido visitá-lo na clínica.
"Gente, ele está bem, graças a Deus. Logo logo vai sair. Não visitamos ele porque onde ele está são poucas visitas. E a pessoa que está cuidando dele está indo visitar todos os dias", informou.
"Logo vamos estar com ele, dar um abraço nele. Minha vontade é trazer ele para o interior, passar um tempo aqui. Mas quero tranquilizar vocês e agradecer pelas orações. Está dando tudo certo e logo ele vai estar fazendo todo mundo sorrir", encerrou pelas redes sociais.
Segundo o comunicado do escritório do artista, Nunes "se internou por decisão própria e com acompanhamento médico". A nota não deixava claro o que Whindersson estava tratando, mas o humorista tem histórico de depressão e ansiedade.
"O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando tratamento adequado para seu bem-estar. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama", dizia o comunicado de 20 de fevereiro.

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