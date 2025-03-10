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Roberta Miranda leva cão a entrevista e destaca 'suporte emocional' dado por ele

Ao ‘Fantástico’, cantora destacou a importância do animal para lhe dar forças ao relembrar episódios tristes de sua vida para escrever livro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Março de 2025 às 08:55

Roberta Miranda ao lado de Severino, cão que lhe presta suporte emocional durante entrevista ao 'Fantástico'
Roberta Miranda ao lado de Severino, cão que lhe presta suporte emocional durante entrevista ao 'Fantástico' Crédito: Reprodução de 'Fantástico' (2025)/TV Globo
Roberta Miranda relembrou momentos difíceis de sua vida em entrevista ao Fantástico exibida neste domingo, 9. Ela apareceu no programa acompanhada de seu cachorro e valorizou a importância do animal em sua vida, especialmente desde que decidiu publicar sua biografia, Um Lugar Todinho Meu - A História Inspiradora de Roberta Miranda, lançada em dezembro passado.
"O Severino foi um conselho da minha psicóloga, porque escrever esse livro, passar a minha história, foi algo dificílimo. Ele me dá um suporte emocional incrível", explicou.
Em seguida, Roberta Miranda relatou que sofreu um abuso sexual e um aborto durante a juventude, momentos que foram destacados em trechos fortes do livro.
"Tudo aconteceu na minha família a partir dos 14 anos. Tivemos uma desavença dentro da família. Meu pai era um alcoólatra e, quando ele não bebia, era o homem que eu mais amava. Quando bebia, era quem eu mais odiava. Me batia, me jogava para fora de casa. Não aguentava mais aquele tipo de humilhação. Fui embora sem rumo."
Roberta Miranda continuou: "Eu não tinha onde dormir. Fui trabalhar na boate como cantora para ter um teto. Foi onde tinha uma pessoa que se invocou comigo. Meteu o revólver na minha cabeça e me estuprou."
"Quando meu filho estava com cinco meses e meio, ele me queria outra vez. Dei uma cadeirada nele. 'Agora não dá'. Eu tinha um ódio dele tremendo. Foi quando ele deu um chute na minha barriga e matou o meu filho", concluiu.
A cantora abraçou o cão com força ao terminar o relato, e recebeu um copo d'água das mãos da apresentadora, Poliana Abritta.
Sobre o porquê de trazer os relatos fortes ao livro, Roberta Miranda afirmou: "Essa decisão eu levei muitos anos. Quando percebi que poderia ajudar ao meu próximo, no caso, a mulher, aí tive coragem."

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