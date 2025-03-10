Thamiris, Aline e Vinícius estão no Paredão do 'BBB 25'

O Paredão Triplo deste domingo, 9, foi formado no BBB 25. Thamiris, Aline e Vinícius foram os indicados e disputam a eliminação na terça-feira, 11. Gracyanne Barbosa venceu a Prova Bate-Volta e se salvou da berlinda desta semana. Confira abaixo mais detalhes sobre como foi a votação.
A semana até a votação do Paredão
Maike venceu a Prova do Líder após mais de nove horas de disputa e escolheu Vitória Strada, Aline, Vinícius, Diego Hypolito e Daniele Hypolito para o Na Mira do Líder. Delma foi a ganhadora da Prova do Anjo. Daniele Hypolito atendeu o Big Fone e obteve o Poder do Dois na loja misteriosa do BBB.
Dinâmica do Paredão
Delma, o Anjo da semana, imunizou um participante: Guilherme.Maike, o líder, indicou Vinícius ao Paredão, sem direito a Bate-Volta.A mais votada pela casa, Thamiris, foi ao Paredão e teve um contragolpe: Aline.
Aline, a indicada pelo contragolpe, indicou mais um participante em novo contragolpe: Gracyanne Barbosa.
As participantes Thamiris, Aline e Gracyanne, ou seja, a mais votado pela casa, a contragolpeada e a outra contragolpeada disputaram a Prova Bate-Volta. Gracyanne levou a melhor e se salvou.
Os mais votados pela casa do 'BBB 25' no Paredão deste domingo
- 8 votos - Thamiris / 3 votos - Diego Hypolito / 2 votos - Daniele Hypolito / 1 voto - Aline / 1 voto - Delma
Quem votou em quem
O líder Maike indicou Vinícius ao Paredão, abrindo caminho para uma disputa acirrada no confessionário.
Com seis votos, Thamiris foi a mais votada da casa, recebendo indicações de Diego Hypolito, Aline, Vitória Strada, Guilherme, Delma, Vinícius e Daniele Hypolito (cujos votos foram duplicados pelo "Poder do Dois"). Em seguida, Aline também entrou na berlinda após ser indicada no contragolpe por Thamiris.
Já no segundo contragolpe da noite, Aline puxou Gracyanne Barbosa, fechando a formação do Paredão triplo. Outro destaque da votação foi Daniele Hypolito, que recebeu três votos de João Pedro, Eva e Renata, enquanto Diego Hypolito foi lembrado por Vilma e João Gabriel. Delma, por sua vez, recebeu apenas um voto de Thamiris.