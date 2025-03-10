Thamiris, Aline e Vinícius estão no Paredão do BBB 25 Crédito: Reprodução de 'BBB 25' (2025)/TV Globo

O Paredão Triplo deste domingo, 9, foi formado no BBB 25. Thamiris, Aline e Vinícius foram os indicados e disputam a eliminação na terça-feira, 11. Gracyanne Barbosa venceu a Prova Bate-Volta e se salvou da berlinda desta semana. Confira abaixo mais detalhes sobre como foi a votação.

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A semana até a votação do Paredão

Maike venceu a Prova do Líder após mais de nove horas de disputa e escolheu Vitória Strada, Aline, Vinícius, Diego Hypolito e Daniele Hypolito para o Na Mira do Líder. Delma foi a ganhadora da Prova do Anjo. Daniele Hypolito atendeu o Big Fone e obteve o Poder do Dois na loja misteriosa do BBB.

Dinâmica do Paredão

Delma, o Anjo da semana, imunizou um participante: Guilherme.Maike, o líder, indicou Vinícius ao Paredão, sem direito a Bate-Volta.A mais votada pela casa, Thamiris, foi ao Paredão e teve um contragolpe: Aline.

Aline, a indicada pelo contragolpe, indicou mais um participante em novo contragolpe: Gracyanne Barbosa.

As participantes Thamiris, Aline e Gracyanne, ou seja, a mais votado pela casa, a contragolpeada e a outra contragolpeada disputaram a Prova Bate-Volta. Gracyanne levou a melhor e se salvou.

Os mais votados pela casa do 'BBB 25' no Paredão deste domingo

- 8 votos - Thamiris / 3 votos - Diego Hypolito / 2 votos - Daniele Hypolito / 1 voto - Aline / 1 voto - Delma

Quem votou em quem

O líder Maike indicou Vinícius ao Paredão, abrindo caminho para uma disputa acirrada no confessionário.



Com seis votos, Thamiris foi a mais votada da casa, recebendo indicações de Diego Hypolito, Aline, Vitória Strada, Guilherme, Delma, Vinícius e Daniele Hypolito (cujos votos foram duplicados pelo "Poder do Dois"). Em seguida, Aline também entrou na berlinda após ser indicada no contragolpe por Thamiris.