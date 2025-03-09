Paolla Oliveira chora enquanto samba na despedida da Grande Rio

Em segundo lugar na apuração, a Grande Rio voltou ao Carnaval do Rio de Janeiro para o Desfile das Campeãs neste sábado (8). E quem mais uma vez deu o ar da graça foi Paolla Oliveira, a rainha de bateria da escola.

Porém, a musa não conseguiu conter as lágrimas nem mesmo enquanto sambava na Avenida. Isso porque este foi o último desfile dela como musa da agremiação na Marquês de Sapucaí.

Apesar de ser a última vez pela Grande Rio, garantiu que não é o fim do carnaval para ela.

"Hoje deu uma dorzinha. O olhinho está diferente. Mas é isso, gente. Faz parte da vida, né? Fazer escolhas, ter consciência de que vai passar por algumas coisas, viver, todas as emoções fazem parte desse momento. E eu vou viver tudo ainda que eu tenho que viver. Vou ver a Grande Rio passar num desfile campeão que ele merece", disse ainda no camarote.