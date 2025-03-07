BBB 25: vem aí mais um Big Day no Confessionário do BBB em Vitória

Confessionário do BBB 25 Crédito: Divulgação / Rede Gazeta

O confessionário do BBB 25 está disponível no Shopping Vitória e neste sábado (08) vai acontecer mais um Big Day, isto é, uma tarde com dinâmicas e entradas ao vivo na programação da TV Gazeta a partir das 13 horas. Quem estiver no local ganhará brindes exclusivos do programa. Já se imaginou participando de uma “Prova do Líder”? Esta é a sua chance.

As atividades serão conduzidas pelo apresentador Will Loyola, que é responsável pelo Tô Por Dentro BBB da TV Gazeta, afiliada da Globo no ES.

O espaço do confessionário foi criado para que os visitantes se sintam parte do reality, já que o local é decisivo no programa, onde os brothers fazem as indicações de quem gostariam que fosse para o paredão.

“Proporcionar uma experiência imersiva do BBB ao nosso telespectador é o que nos motiva a pensar em projetos como o do Confessionário. Queremos que as pessoas se sintam parte do universo do reality e que participem das nossas dinâmicas. Tudo está sendo planejado para que seja uma tarde divertida. Só temos a agradecer a parceria do Shopping Vitória, aliás, o espaço fica disponível no mall como um ambiente instagramável até o final do programa”, destaca a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira.

A TV Gazeta vai acompanhar o Big Day ao longo da programação, com diversos flashes ao vivo no local, além de cobertura nas redes sociais. Participe!

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