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Brindes exclusivos!

BBB 25: vem aí mais um Big Day no Confessionário do BBB em Vitória

Participe do Big Day no Shopping Vitória neste sábado (08) e viva a experiência da casa mais vigiada do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Março de 2025 às 18:40

BBB 25: vem aí mais um Big Day no Confessionário do BBB em Vitória
Confessionário do BBB 25 Crédito: Divulgação / Rede Gazeta
O confessionário do BBB 25 está disponível no Shopping Vitória e neste sábado (08) vai acontecer mais um Big Day, isto é, uma tarde com dinâmicas e entradas ao vivo na programação da TV Gazeta a partir das 13 horas. Quem estiver no local ganhará brindes exclusivos do programa. Já se imaginou participando de uma “Prova do Líder”? Esta é a sua chance.
As atividades serão conduzidas pelo apresentador Will Loyola, que é responsável pelo Tô Por Dentro BBB da TV Gazeta, afiliada da Globo no ES.
O espaço do confessionário foi criado para que os visitantes se sintam parte do reality, já que o local é decisivo no programa, onde os brothers fazem as indicações de quem gostariam que fosse para o paredão.
“Proporcionar uma experiência imersiva do BBB ao nosso telespectador é o que nos motiva a pensar em projetos como o do Confessionário. Queremos que as pessoas se sintam parte do universo do reality e que participem das nossas dinâmicas. Tudo está sendo planejado para que seja uma tarde divertida. Só temos a agradecer a parceria do Shopping Vitória, aliás, o espaço fica disponível no mall como um ambiente instagramável até o final do programa”, destaca a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira.
A TV Gazeta vai acompanhar o Big Day ao longo da programação, com diversos flashes ao vivo no local, além de cobertura nas redes sociais. Participe!

SERVIÇO

  • 2º Big Day do Confessionário do BBB 25 
  • Local: Entrada B do Shopping Vitória, próximo ao Sabor da Terra. 
  • Data: neste sábado (08) 
  • Horário: a partir das 13h (espaço instagramável funciona todos os dias, no mesmo horário de funcionamento do Shopping Vitória).

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