Bloco Kustelão e eventos para o Dia da Mulher na programação do sábado (8) no ES

Blocos de Rua
Bloco Tá Lelé Tá Maluco
Horário: das 17h às 21h. Concentração: Rua Clara Nunes, em Padre Gabriel, Cariacica. Veja a matéria completa dos blocos de rua na Grande Vitória aqui.
Bloco Lambe Sal
Horário: das 17h às 21h. Concentração: Rua Vila Velha, em Nova Brasília, Cariacica. Veja a matéria completa dos blocos de rua na Grande Vitória aqui.
Kustelão
Horário: a partir das 14h. Concentração: Rodovia Norte Sul, Jardim Camburi, Vitória. Veja a matéria completa dos blocos de rua na Grande Vitória aqui.
Especial
Jornada dos Sabores: Edição Sorvetes
O que é? De 20 de fevereiro a 23 de março, várias opções de sorvetes, milkshakes e sobremesas geladas por um preço fixo de R$ 19,90. Lojas participantes desta edição: Milky Moo, Bob's, Mr. Cheney, Chiquinho, Coelhinho, Bacio Di Latte, Johnny Joy, Vittal, Calebito e Vila do Açaí. Local: Shopping Vila Velha, Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha.
Show de lançamento Taty Cintra
O que é? Taty Cintra lança “Essa Sou Eu” , cantando a coragem e a determinação das mulheres que buscam realizar seus sonhos e todo seu potencial com liberdade e autenticidade. Horário: 19h30. Ingressos: R$ 40 pelo site Sympla. Local: Casa de música Sônia Cabral. Endereço: Rua Pedro Palácios, 41, Centro de Vitória.
Folia para Elas
O que é? Empreendorismo feminino, arte, fanfarra, apresentação circense, bate-papo inspirador, relaxamento e karaokê. Horário: a partir das 13h. Ingressos: Programação gratuita. Local: Parque Moscoso. Endereço: Avenida Cleto Nunes, s/n ,Centro, Vitória.
Mulher Com M de Mudança
O que é? Evento especial em homenagem ao Dia da mulher com massagem relaxante, maquiagem express e aulas de yoga. Além disso, uma trancista estará disponível para renovar o visual das clientes. Horário: Das 15h às 19h. Data: 8 e 9 de março. Entrada: Gratuito. Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Endereço: Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
Desafio nas Alturas
O que é? Homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Horário: 8h às 12h. Entrada: gratuita. Programação: Abertura com aula de alongamento, aula de defesa pessoal, sessão de relaxamento, mesa de frutas, competição Desafio nas Alturas em cinco etapas. Premiação: 1º lugar: R$ 1,5 mil em produtos da Loja Constance; 2º lugar: R$ 500 em produtos da Loja Constance e ainda prêmio surpresa para o 3º lugar. Inscrições: No site e Instagram do shopping Moxuara ou pelo Sympla. Local: Estacionamento G1, Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Festas e baladas
Grrls + Especial Lady Gaga
O que é? Line 100% feminino e set em homenagem à Lady Gaga. Atrações: DJ Negana, Cybertrans, Karolla, Marilds e Tirza. Horário: 23h às 5h. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha. Ingressos: 50 primeiro de graça até 0h, após R$ 30.
Baile Delas
O que é? Uma noite todinha dedicada às mulheres! Com um line 100% feminino. Atrações: Bateria Feminina da Pega no Samba, Peralles, Melanie, Brunic, Jexxca e Prikilinha. Horário: 22h às 4h. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiro de graça até 0h, após R$ 40.
Namoro mas não caso
O que é? Ressaca do carnaval no Embrazado. Atrações: Leandro Netto (DJ residente), Leq samba (roda de samba), Dmoleque (roda de samba), Leandro Netto, Marcos Rauta (axé) e Testinha (axé). Horário: a partir das 18h. Endereço: Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) pelo site Zig.Tickets.
Gordinho Praia do Canto
O que é? Pagode com Sem Medida e Andin Soares no Gordinho Praia do Canto . Horário: a partir das 20h. Ingressos: R$30 (pista), R$ 50 (VIP). Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória
Clubinho
O que é? Funk com Bero, Perotz, Stanley, Perigato + Residente no Clube A. Horário: a partir das 22h. Endereço: Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.
Em Braza
O que? MT Silvério, 2N, Cariello, Perotz, JottaF e Luuh. Horário: a partir das 23h. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) pelo site Zig.Tickets. Local: Avenida Champagnat, 620, Centro de Vila Velha, Vila Velha.
Rocket ES Women
O que é? Um tributo as maiores do rock mundial com Lu Nogueira, Roberta Pinheiro, Mariana Favero, Lais Stone, Bruna Guidoni, Gabi Scarton, Anna Araújo & banda. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Avenida Estudante Jose Julio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Yellow Circle
O que é? Kawz, Ingek, Caio Vargas, Eleven, Shaskia, Zeppy e Arthur Curry. Horário: a partir das 17h. Local: Barlavento. Endereço: Avenida Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória.
After de Carnaval
O que é? After de Carnaval. Atrações: Engesamba, Rubens Neto, DJ Chris Helv. Horário: a partir das 21h. Local: PedraBeer. Endereço: Rodovia Luiz Theodoro Musso, KM 03, entrada do sitio santa Joana, Zona Rural, Aracruz.
Ressaca do Carnaval na Gruta
O que? Com as bandas: Limbo7 (Hardcore), Desvio (Harcore), Quarto D (Lovesongcore), DJ's: Leow e Edu. Ingressos: R$ 10 (via Sympla). Local: Casa da Gruta. Endereço: Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Parque Gruta da Onça, Centro, Vitória.
Mãe Joana – Ressaca do Carnaval
Atrações? LeqSamba e D'Moleque. Horário? 18 horas. Valor? R$ 30 antecipado e R$ 35 na hora pelo site Zig Tickets. Onde? Quiosque Encontro da Ilha. Endereço? Avenida Dante Michelini, 4740, Jardim Camburi.
Mãe Joana na Serra
Atrações? Curtição, Andin Soares e D'Moleque. Horário? 18h. Ingressos? Zig Tickets. Onde? Mãe Joana – Serra. Endereço? Avenida Norte Sul, 3641, Parque Residencial Laranjeiras, Serra.
Música ao vivo
Pub 426
O que é? Aquecimento para o festival Vibra Rock com Ubando, após Back To The Past comemorando 10 anos (21h). Horário: a partir das 17h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Ressaca de carnaval
O que é? Roda de samba com Já Gamei no Brizz. Horário: 16h. Ingressos: Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Som no Praia
O que é? Show ao vivo com Felipe Pelissari. Horário? 13h. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Entrada? Gratuito. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Enredo Botequim
O que é? Grupo Três Elementos no Enredo Botequim. Horário: a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Clericot Café
O que é? Apresentação de Jazz e blues com Daria, no Clericot Café. Horário: a partir das 17h. Couvert: sem cobrança. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Teatro
Gota, Pó, Poeira no Pau de Arara
Sinopse: o novo trabalho do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira tem sua estreia confirmada para a montagem do espetáculo que se inspira na dramaturgia de “O Santo e a Porca”, de Ariano Suassuana, e ainda em “causos” do interior. Horário: 20h Data: 8 e 9 de março. Local: Teatro Municipal Fernando Torres. Avenida Governador Francisco Lacerda Aguiar - s/n, Guaçuí.
Circo
Circo Portugal
O que é? Após 25 anos, o Circo Portugal está de volta! Atrações inéditas e uma superestrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Horário: 20h. Programação: Terça a sexta: 20h. Sábados: 15h, 17h30 e 20h. Domingos e feriados: 15h, 17h30 e 20h. Valores: a partir de R$ 30. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Exposições
MarAmar
O que é? Mostra de pinturas que une o talento de artistas locais e a força do mar, provocando reflexões profundas. Artistas: Águeda Pinheiro e Laerty Tavares. Horário: das 10h às 17h com entrada gratuita. Endereço: Galeria da Casa da Memória de Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha.
Arte Naif
O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: A partir das 18h30. Data: até 29 de março de 2025. Local: Pousada VilaZinha. Endereço: Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Exposição Sindibancários
O que é? Sindibancários lança exposição permanente de fotos. São 1.394 fotografias de um acervo composto por mais de 110 mil imagens catalogadas pela entidade ao longo dessas décadas. Funcionamento: segunda a sexta-feira a partir das 17h30 e aos sábados das 9 às 13 horas. Local: Centro Sindical. Endereço: Rua Ithobal Rodrigues dos Campos 125, Ilha de Santa Maria.
Museu das Ilusões
O que é? O Shopping Vila Velha recebe o Museu das Ilusões, que reafirma este paradigma e apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Onde: Piso L2, próximo ao cinema. Quando: a partir de 20/02. Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada. Valor promocional para Grupos e Famílias a partir de três pessoas ou mais: 3 pessoas: R$ 120, 4 pessoas: R$ 160, 5 pessoas: R$ 200, 6 pessoas: R$ 240,00. Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla.
Diversão no shopping
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Nave Planetária
O que é? Primeiro planetário móvel 100% digital do Brasil. São exibidos filmes com enredos variados sobre Universo numa experiência imersiva e interativa para todos os participantes. Data: todos os dias, até 30 de março. Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, sendo a última sessão iniciando às 21h20. Domingos e feriados, das 11h às 21h, sendo a última sessão iniciando às 20h20. Sessões: a cada 40 minutos. Ingressos: gratuitos. Podem ser retirados através do aplicativo do shopping Praia da Costa. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Pracinha do Mestre
O que é? Brincadeiras ao ar livre para gastar energia e socializar. Atividades: O mestre mandou, pique alto e amarelinha. Horário: das 15h às 18h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro. Entrada: Gratuito. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Ressaquinha do Carnaval
O que é? Recreação, desfile de fantasias, oficina de máscara, chuva de confete e baladinha kids. Horário: das 14h às 17h. Local: Shopping Montserrat, na Varanda, Piso L3 Gratuito, com retirada de ingressos pelo site Sympla. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra.
Fundo do Mar
O que é? Com escorregadores temáticos, torres gigantes e um mar de bolinhas, o espaço promete muita diversão para a criançada. Funcionamento: de segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 12h às 22h. Faixa etária: até 13 anos. Menores de 04 anos devem estar acompanhados pelo adulto responsável. Data: 8 de março a 27 de abril. Bilheteria: De 1 a 25 minutos: R$ 40. De 26 a 40 minutos: R$ 50. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
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