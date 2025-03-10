BBB 25

BBB 25: Thamiris diz ter ficado chateada com reação de João Gabriel após beijo

Sister relembra conversa com João Gabriel após o beijo no BBB 25 e diz ter ficado chateada com a postura do brother, que preferiu não falar sobre o assunto
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Março de 2025 às 16:46

Maike e Thamiris conversam na área externa
Maike e Thamiris conversam na área externa Crédito: Reprodução de vídeo/ Globoplay
Na tarde desta segunda-feira, 10, Thamiris relembrou o beijo que trocou com João Gabriel no BBB 25 e comentou sua frustração com a reação do brother no dia seguinte. Em conversa com Maike na área externa da casa, a sister disse que ficou chateada com a postura do goiano após o episódio.
Durante o papo, Maike brincou que descobriu sobre o beijo pelo som no quarto. Thamiris riu, mas lamentou a atitude de João Gabriel depois do acontecimento. "Fiquei chateada com ele depois, porque fui falar com ele e ele agiu... não agiu, mas deixou baixo, quis deixar baixo. Já está fazendo, pô! Não que eu fosse chamá-lo para fazer de novo", comentou a Sister.
Thamiris explicou que tentou conversar com João Gabriel ao perceber que ele havia ficado estranho, mas o brother pediu para que o assunto não fosse discutido. "E na hora, não fui eu que procurei, não, Maike", reforçou a sister.
O comentário surge dias após Thamiris e Gracyanne Barbosa observarem que João Gabriel estava diferente durante a madrugada de domingo, quando o brother se retirou mais cedo da festa e evitou prolongar a conversa com a carioca.

