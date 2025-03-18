Patrick Schwarzenegger posa seminu com a noiva para campanha de calcinha e cueca

Sucesso na terceira temporada de 'The White Lotus' estrela coleção de noivas e noivos da Skims
Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Março de 2025 às 08:15

Patrick Schwarzenegger e a noiva, Abby Champion, posam para marca de underwear Crédito: @skims no Instagram
Patrick Schwarzenegger, 31, está dando o que falar como o safado Saxon Ratliff da terceira temporada de "The White Lotus" (HBO).
Mas ao contrário de seu personagem, um solteirão sedutor, Patrick é comprometido há dez anos com a modelo Abby Champion, 28. O casal, que está noivo há um ano, fez um ensaio sensual para a nova campanha da Skims, marca de underwear de Kim Kardashian.
O casal é estrela da nova coleção de noivos e noivas da marca de Kim. Em uma das fotos, Patrick aparece usando nada além de um buquê de flores.
Em outras imagens, ele exibe samba-canções de seda que integram a coleção, nas cores branco, preto e azul. Já Abby posa com os conjuntos de lingeries rendadas, baby dolls e camisolas.
Patrick namora Abby desde 2015. Os dois ficaram noivos em dezembro de 2023. Antes disso, ele namorou Miley Cyrus.
Abby Champion é top model agenciada pela Ford Models e já desfilou para grifes como Chanel, Dolce & Gabbana, Balmain, Elie Saab, Miu Miu e Bottega Veneta.
Patrick é o terceiro filho de Arnold Schwarzenegger com a ex-mulher, Maria Shriver. O ex-casal também é pai de Katherine, Christina e Christopher. O ex-governador da Califórnia tem ainda o filho Joseph Baena, fruto de uma relação extraconjugal com a empregada doméstica.

