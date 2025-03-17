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Série

Produtor de 'The White Lotus' se pronuncia sobre beijo incestuoso na série

No episódio exibido no último domingo (16) foi ao ar uma cena de beijo entre dois irmãos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Março de 2025 às 15:03

Saxon (Patrick Schwarzenegger) e Lochlan (Sam Nivola) em 'The White Lotus'
Saxon (Patrick Schwarzenegger) e Lochlan (Sam Nivola) em 'The White Lotus' Crédito: Reprodução
David Bernad, produtor executivo de "The White Lotus" (HBO), se pronunciou sobre o beijo entre irmãos exibido na série.
No episódio de "The White Lotus" exibido no último domingo (16) foi ao ar uma cena de beijo entre dois irmãos. Saxon e Lochlan, interpretados por Patrick Schwarzenegger e Sam Nivola, foram os personagens que se beijaram.
Na trama, os dois irmãos saíram para uma festa e, em meio a drogas e bebidas, deram um beijo. Desde o início da temporada, uma tensão sexual existia entre os personagens. No primeiro episódio, Lochlan observava Saxon completamente nu no quarto do hotel.
Nas redes sociais, o beijo entre os irmãos dividiu opiniões. "A coisa do beijo dos irmãos foi nojenta, eles foram com tudo e acho que passaram da conta", reclamou uma usuária do X (antigo Twitter). "Dei um grito de alegria no beijo de incesto", comemorou outro.
O produtor executivo da série, David Bernad, comentou sobre a polêmica cena. "Não era para isso tudo, foi só o que foi. O Mike [White, criador da série] é brilhante e acho que esses grandes acontecimentos não estão lá apenas para chocar. Há um motivo específico em termos narrativos e por trás da temática maior que o Mike está tentando retratar", disse ele em entrevista ao jornal New York Post.

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