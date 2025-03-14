Documentário capixaba conta história de praia que "sumiu" em Vitória

Fotos de como era e como está um dos pontos mais tradicionais da Praia do Suá Crédito: Arquivo/“Suá, a praia que sumiu”

Conhecido ainda hoje por abrigar diversas peixarias, o bairro Praia do Suá, em Vitória, passou a ter uma ausência no próprio nome que o constitui. Nos anos 1970, a partir do discurso em nome do “progresso”, a praia local foi aterrada e mudou a dinâmica do local.

O documentário de curta-metragem “Suá, a praia que sumiu”, dirigido por Thais Helena Leite, aborda a transformação provocada por esse aterro no bairro, na capital e nas pessoas, não se limitando a reproduzir os fatos, mas tornando-os portadores de significação.

Hospital São Pedro Praia do Suá Crédito: Coleção Paulo Bonino

“Fui percebendo que as pessoas mais velhas do meu bairro sempre tinham uma história para contar sobre a praia: a pesca, como o Convento da Penha fazia parte da vida de quem o via de frente, os encontros à noite na rua, a brisa do mar. Então, reuni arquivos - fotos, vídeos e cartões postais - que já tinha das minhas pesquisas como escritora e professora de História do ES e comecei a escrever o projeto”, disse Thaís.

A pré-estreia vai acontecer no próprio bairro no final do mês de abril, na Biblioteca Pública Estadual, em data a ser confirmada. O filme tem classificação livre e também terá versões disponíveis em audiodescrição, janela de libras e legenda descritiva.

Moradores da região da Praia do Suá Crédito: Douglas Bonella

“Fantástica é a reação das pessoas em relação a esse tema: todo mundo quer saber disso, que é um bairro muito tradicional daqui”, conta a cantora Andrea Ramos, que é moradora da Praia do Suá e participa com sua voz da trilha sonora do documentário.

Logo, o filme pretende circular em festivais e mostras de cinema do Brasil e do exterior, e está sendo inscrito em eventos do tipo em estados como Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão e Paraná e em países como Portugal, Espanha e Alemanha.

Hospital São Pedro Praia do Suá Crédito: Coleção Paulo Bonino

SOBRE O FILME

A obra utiliza principalmente produções audiovisuais dos cinejornais da Agência Nacional da década de 1970, além de material de Julio Monjardim, fotos de Paulo Bonino e Douglas Bonella, para trazer a tona essa narrativa baseada na tríade crescimento econômico, grandeza nacional e ordem social, que fazia uma leitura desenvolvimentista da criação do aterro da Praia do Suá.