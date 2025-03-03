Deu Brasil

Oscar 2025: confira a lista completa de indicados e vencedores

‘Anora’ foi grande vencedor da noite, com 5 prêmios, seguido por ‘O Brutalista’, com 3; ‘Ainda Estou Aqui’ foi primeiro filme brasileiro a vencer um Oscar
Agência Estado

Publicado em 03 de Março de 2025 às 01:34

O diretor Walter Salles recebeu o Oscar por Melhor Filme Internacional Crédito: Reuters/Folhapress
O Oscar 2025 divulgou os melhores do cinema na noite deste domingo, 2, em uma cerimônia no Dolby Theatre. Em dia histórico para o Brasil, que concorreu com 'Ainda Estou Aqui' em três categorias - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional (vencedor) e Melhor Atriz.
Mikey Madison frustrou a expectativa dos brasileiros ao levar o prêmio de Melhor Atriz, no qual concorria com Fernanda Torres. Por fim, o grande prêmio da noite ficou com Anora, que já havia emplacado também Sean Baker como diretor, fechando a noite com grande destaque.
Fernanda Torres no Oscar 2025
Fernanda Torres no Oscar 2025 Crédito: REUTERS/Aude Guerrucci/Folhapress

Veja a lista de vencedores em todas as categorias:

  • Melhor Filme

  • Anora (vencedor)
  • O Brutalista
  • Um Completo Desconhecido
  • Conclave
  • Duna: Parte 2
  • Emilia Pérez
  • Ainda Estou Aqui
  • Nickel Boys
  • A Substância
  • Wicked

  • Melhor Direção

  • Sean Baker - Anora (vencedor)
  • Brady Corbet - O Brutalista
  • James Mangold - Um Completo Desconhecido
  • Jacques Audiard - Emilia Pérez
  • Coralie Fargeat - A Substância

  • Melhor Ator
  • Adrien Brody, O Brutalista (vencedor)
  • Timothée Chalamet, Um Completo Desconhecido
  • Colman Domingo, Sing Sing
  • Ralph Fiennes, Conclave
  • Sebastian Stan, O Aprendiz

  • Melhor Atriz

  • Cynthia Erivo, Wicked
  • Demi Moore, A Substância
  • Karla Sofia Gascon, Emilia Pérez
  • Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui
  • Mikey Madison, Anora (vencedora)

  • Melhor Ator Coadjuvante

  • Yuri Borisov, Anora
  • Kieran Culkin, A Verdadeira Dor (vencedor)
  • Edward Norton, Um Completo Desconhecido
  • Guy Pearce, O Brutalista
  • Jeremy Strong, O Aprendiz

  • Melhor Atriz Coadjuvante

  • Monica Barbaro, Um Completo Desconhecido
  • Ariana Grande, Wicked
  • Felicity Jones, O Brutalista
  • Isabella Rossellini, Conclave
  • Zoe Saldaña, Emilia Pérez (vencedora)

  • Melhor Filme Internacional

  • Ainda Estou Aqui (Brasil) (vencedor)
  • A Garota da Agulha (Dinamarca)
  • Emilia Pérez (França)
  • A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha)
  • Flow (Letônia)

  • Melhor Roteiro Original

  • Anora (vencedor)
  • O Brutalista
  • A Verdadeira Dor
  • Setembro 5
  • A Substância

  • Melhor Roteiro Adaptado

  • Um Completo Desconhecido
  • Conclave (vencedor)
  • Emilia Pérez
  • Nickel Boys
  • Sing Sing

  • Melhor Animação

  • Flow (vencedor)
  • Divertida Mente 2
  • Memoir of a Snail
  • Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
  • O Robô Selvagem

  • Melhor Documentário

  • Black Box Diaries
  • No Other Land (vencedor)
  • Porcelain War
  • Soundtrack to a Coup d’Etat
  • Sugarcane

  • Melhor Documentário em Curta-Metragem

  • Death by Numbers
  • I Am Ready, Warden
  • Incident
  • Instruments of a Beating Heart
  • The Only Girl in the Orchestra (vencedor)

  • Melhor Curta-Metragem

  • A Lien
  • Anuja
  • I’m Not a Robot (vencedor)
  • The Last Ranger
  • The Man Who Could Not Remain Silent

  • Melhor Curta de Animação

  • Beautiful Men
  • In the Shadow of the Cypress (vencedor)
  • Magic Candles
  • Wander to Wonder
  • Yuck!

  • Melhor Trilha Sonora

  • O Brutalista (vencedor)
  • Conclave
  • O Robô Selvagem
  • Wicked
  • Emilia Pérez

  • Melhor Canção Original

  • El Mal - Emilia Pérez (vencedor)
  • The Journey - The Six Triple Eight
  • Like a Bird - Sing Sing
  • Mi Camino - Emilia Pérez
  • Never Too Late - Elton John: Never Too Late

  • Melhor Som

  • Um Completo Desconhecido
  • Duna - Parte Dois (vencedor)
  • Emilia Pérez
  • Wicked
  • O Robô Selvagem

  • Melhor Design de Produção

  • O Brutalista
  • Conclave
  • Duna - Parte 2
  • Nosferatu
  • Wicked (vencedor)

  • Melhor Fotografia

  • O Brutalista (vencedor)
  • Duna -Parte 2
  • Emilia Pérez
  • Maria Callas
  • Nosferatu

  • Melhor Maquiagem e Cabelo

  • Um Homem Diferente
  • Emília Perez
  • Nosferatu
  • A Substância (vencedor)
  • Wicked

  • Melhor Figurino

  • Um Completo Desconhecido
  • Wicked (vencedor)
  • Nosferatu
  • Gladiador 2
  • Conclave

  • Melhor Edição

  • Anora (vencedor)
  • O Brutalista
  • Conclave
  • Emilia Pérez
  • Wicked

  • Melhores Efeitos Visuais

  • Alien: Romulus
  • Better Man
  • Duna - Parte 2 (vencedor)
  • Planeta dos Macacos: O Reinado
  • Wicked

