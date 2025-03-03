Oscar 2025: confira a lista completa de indicados e vencedores

O Oscar 2025 divulgou os melhores do cinema na noite deste domingo, 2, em uma cerimônia no Dolby Theatre. Em dia histórico para o Brasil, que concorreu com 'Ainda Estou Aqui' em três categorias - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional (vencedor) e Melhor Atriz.
Mikey Madison frustrou a expectativa dos brasileiros ao levar o prêmio de Melhor Atriz, no qual concorria com Fernanda Torres. Por fim, o grande prêmio da noite ficou com Anora, que já havia emplacado também Sean Baker como diretor, fechando a noite com grande destaque.
Veja a lista de vencedores em todas as categorias:
Melhor Filme
- Anora (vencedor)
- O Brutalista
- Um Completo Desconhecido
- Conclave
- Duna: Parte 2
- Emilia Pérez
- Ainda Estou Aqui
- Nickel Boys
- A Substância
- Wicked
- Melhor Direção
- Sean Baker - Anora (vencedor)
- Brady Corbet - O Brutalista
- James Mangold - Um Completo Desconhecido
- Jacques Audiard - Emilia Pérez
- Coralie Fargeat - A Substância
- Melhor Ator
- Adrien Brody, O Brutalista (vencedor)
- Timothée Chalamet, Um Completo Desconhecido
- Colman Domingo, Sing Sing
- Ralph Fiennes, Conclave
- Sebastian Stan, O Aprendiz
- Melhor Atriz
- Cynthia Erivo, Wicked
- Demi Moore, A Substância
- Karla Sofia Gascon, Emilia Pérez
- Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui
- Mikey Madison, Anora (vencedora)
- Melhor Ator Coadjuvante
- Yuri Borisov, Anora
- Kieran Culkin, A Verdadeira Dor (vencedor)
- Edward Norton, Um Completo Desconhecido
- Guy Pearce, O Brutalista
- Jeremy Strong, O Aprendiz
- Melhor Atriz Coadjuvante
- Monica Barbaro, Um Completo Desconhecido
- Ariana Grande, Wicked
- Felicity Jones, O Brutalista
- Isabella Rossellini, Conclave
- Zoe Saldaña, Emilia Pérez (vencedora)
- Melhor Filme Internacional
- Ainda Estou Aqui (Brasil) (vencedor)
- A Garota da Agulha (Dinamarca)
- Emilia Pérez (França)
- A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha)
- Flow (Letônia)
- Melhor Roteiro Original
- Anora (vencedor)
- O Brutalista
- A Verdadeira Dor
- Setembro 5
- A Substância
- Melhor Roteiro Adaptado
- Um Completo Desconhecido
- Conclave (vencedor)
- Emilia Pérez
- Nickel Boys
- Sing Sing
- Melhor Animação
- Flow (vencedor)
- Divertida Mente 2
- Memoir of a Snail
- Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
- O Robô Selvagem
- Melhor Documentário
- Black Box Diaries
- No Other Land (vencedor)
- Porcelain War
- Soundtrack to a Coup d’Etat
- Sugarcane
- Melhor Documentário em Curta-Metragem
- Death by Numbers
- I Am Ready, Warden
- Incident
- Instruments of a Beating Heart
- The Only Girl in the Orchestra (vencedor)
- Melhor Curta-Metragem
- A Lien
- Anuja
- I’m Not a Robot (vencedor)
- The Last Ranger
- The Man Who Could Not Remain Silent
- Melhor Curta de Animação
- Beautiful Men
- In the Shadow of the Cypress (vencedor)
- Magic Candles
- Wander to Wonder
- Yuck!
- Melhor Trilha Sonora
- O Brutalista (vencedor)
- Conclave
- O Robô Selvagem
- Wicked
- Emilia Pérez
- Melhor Canção Original
- El Mal - Emilia Pérez (vencedor)
- The Journey - The Six Triple Eight
- Like a Bird - Sing Sing
- Mi Camino - Emilia Pérez
- Never Too Late - Elton John: Never Too Late
- Melhor Som
- Um Completo Desconhecido
- Duna - Parte Dois (vencedor)
- Emilia Pérez
- Wicked
- O Robô Selvagem
- Melhor Design de Produção
- O Brutalista
- Conclave
- Duna - Parte 2
- Nosferatu
- Wicked (vencedor)
- Melhor Fotografia
- O Brutalista (vencedor)
- Duna -Parte 2
- Emilia Pérez
- Maria Callas
- Nosferatu
- Melhor Maquiagem e Cabelo
- Um Homem Diferente
- Emília Perez
- Nosferatu
- A Substância (vencedor)
- Wicked
- Melhor Figurino
- Um Completo Desconhecido
- Wicked (vencedor)
- Nosferatu
- Gladiador 2
- Conclave
- Melhor Edição
- Anora (vencedor)
- O Brutalista
- Conclave
- Emilia Pérez
- Wicked
- Melhores Efeitos Visuais
- Alien: Romulus
- Better Man
- Duna - Parte 2 (vencedor)
- Planeta dos Macacos: O Reinado
- Wicked