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Oscar 2025: 'Ainda Estou Aqui' é eleito melhor filme internacional

Produção brasileira conquista a estatueta e reforça a força do cinema nacional no cenário internacional; veja vídeo
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 02 de Março de 2025 às 23:56

Walter Salles e Fernanda Torres no tapete vermelho do Oscar 2025
Walter Salles e Fernanda Torres no tapete vermelho do Oscar 2025 Crédito: REUTERS/Aude Guerrucci/Folhapress
O cinema brasileiro viveu um momento histórico na noite deste domingo (2), quando 'Ainda Estou Aqui', dirigido por Walter Salles, conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional na 97ª edição da premiação. A produção, que emocionou audiências ao redor do mundo com sua poderosa narrativa sobre memória e identidade, entra para a história do Brasil como a primeira produção nacional a vencer um Oscar.
Desde sua estreia no Festival de Veneza, em setembro de 2024, 'Ainda Estou Aqui' recebeu aclamação da crítica e foi destaque em diversas premiações ao redor do mundo. Com atuações marcantes, incluindo Fernanda Torres no papel principal, o longa chamou a atenção por sua abordagem sensível e cinematografia envolvente.

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A vitória também representa um marco para a produtora Renata Brandão, da Conspiração, que esteve à frente do projeto. Em entrevista recente, Renata destacou a importância de apresentar o cinema nacional como uma indústria forte e competitiva no cenário global. 
O reconhecimento da Academia fortalece ainda mais a presença do Brasil no cenário cinematográfico internacional e reitera a relevância de produções nacionais em grandes festivais. Com um histórico de nomeações, mas poucas vitórias, o país celebra a consagração de Ainda Estou Aqui como um dos grandes momentos da história do cinema brasileiro.

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