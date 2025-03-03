Oscar 2025: 'Ainda Estou Aqui' é eleito melhor filme internacional

Walter Salles e Fernanda Torres no tapete vermelho do Oscar 2025 Crédito: REUTERS/Aude Guerrucci/Folhapress

O cinema brasileiro viveu um momento histórico na noite deste domingo (2), quando 'Ainda Estou Aqui', dirigido por Walter Salles, conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional na 97ª edição da premiação. A produção, que emocionou audiências ao redor do mundo com sua poderosa narrativa sobre memória e identidade, entra para a história do Brasil como a primeira produção nacional a vencer um Oscar.

Desde sua estreia no Festival de Veneza, em setembro de 2024, 'Ainda Estou Aqui' recebeu aclamação da crítica e foi destaque em diversas premiações ao redor do mundo. Com atuações marcantes, incluindo Fernanda Torres no papel principal, o longa chamou a atenção por sua abordagem sensível e cinematografia envolvente.

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A vitória também representa um marco para a produtora Renata Brandão, da Conspiração, que esteve à frente do projeto. Em entrevista recente, Renata destacou a importância de apresentar o cinema nacional como uma indústria forte e competitiva no cenário global.