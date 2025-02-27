Como o Oscar usa figurantes para evitar assentos vazios durante a cerimônia

A cerimônia do Oscar 2022 acontece no próximo domingo (27) com transmissão na TNT e Globoplay Crédito: Oscar/Academy Awards

Com o Oscar cada vez mais perto, previsto para o próximo domingo (2), é comum que certas curiosidades ganhem popularidade nas redes sociais.

Esse é o caso do sistema de "tapa-buracos" que a Academia promove para evitar cadeiras vazias e das regras para a venda de estatuetas conquistadas, no caso de vencedores eventualmente interessados em se desfazer do troféu.

Sediadas anualmente no Dolby Theater, em Los Angeles, a premiação da Academia evita que quaisquer assentos pareçam estar desocupados .

Para isso, os organizadores trabalham com figurantes voluntários, que devem ocupar os lugares vazios a todo custo, dispostos até mesmo a substituir estrelas que se ausentam por alguns minutos para ir ao banheiro. Em 2014, a seleção desses participantes ainda funcionava com uma criteriosa seleção, conforme revela uma reportagem da Vanity Fair publicada à época.

Os candidatos a "tapa-buracos" submetiam informações básicas, como dados de passaportes, identificações ou outros documentos. Na prática, a grande maioria desses participantes possuíam alguma relação com membros e funcionários da Academia.

Oppenheimer levou o prêmio de melhor filme Crédito: Mike Blake/Reuters

Em 2022, a quantidade de vagas disponibilizadas caiu consideravelmente e os membros da Academia que, por algum motivo, não conseguiram garantir seus convites para a cerimônia, se tornaram prioridade desse processo seletivo.

Segundo o The Hollywood Reporter, os únicos que também se qualificam como "tapa-buracos" são os parentes de qualquer funcionário da emissora ABC, responsável pela transmissão do evento cinematográfico, ou da PricewaterhouseCoopers, empresa que realiza a contagem dos votos da premiação.

Embora não exista nenhuma plataforma responsável por inscrever voluntários para o Oscar, sites como o Gotham Casting, o Audience Unlimited e o Seatfillersandmore realizam inscrições para o Emmy, o MTV Movie Awards e outras ocasiões, que também costumam oferecer a possibilidade sem qualquer remuneração.

Com relação ao dress code, uma fonte anônima diz ao The Hollywood Reporter que os trajes costumam ser simples. Ternos e vestidos novos são bastante comuns e a instrução que os figurantes recebem é que não devem se destacar ou chamar qualquer tipo de atenção para si.

Qualquer encontro eventual com as câmeras deve ser respondido com um olhar sério e cara de paisagem. Eles também estão proibidos de conversar com participantes que não sejam "tapa-buracos" ou frequentar e consumir produtos do bar.

Não bastasse o rigor dessas regras, aqueles que são designados para permanecer em lugares fixos não conseguem acompanhar a cerimônia. Seus assentos são localizados em áreas de visão obstruída, onde em nenhuma circunstância estariam atores ou convidados de verdade.

Com relação à venda das estatuetas conquistadas, os vencedores do Oscar e seus herdeiros só estão autorizados a fazê-lo se antes as ofereceram à própria Academia pelo valor de US$ 1, conforme o regulamento no site oficial da premiação.