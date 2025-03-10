Cinemas do ES vão encher balde de até 10 litros com pipoca por R$ 19

Cinemark terá promoção no Dia da Pipoca Crédito: Divulgação Shopping Vitória

O Dia da Pipoca, comemorado nesta terça-feira (11), será celebrado de uma forma grandiosa e inédita no próximo domingo (16). Os cinemas da rede Cinemark do Shopping Vitória e do Shopping Vila Velha promoverão a ação "Traga seu Balde", que permite que os clientes levem um recipiente de sua escolha para ser abastecido com até 10 litros de pipoca por R$ 19.

Com 10 litros de pipoca, os clientes levam o equivalente a dois baldes tradicionais vendidos na rede. No entanto, não haverá refil: a pipoca será servida de uma só vez, conforme a capacidade do recipiente escolhido.

A iniciativa, inédita no Brasil, já fez sucesso nos Estados Unidos, onde os clientes usaram os mais variados recipientes – de baldes colecionáveis de filmes a bacias e potes personalizados. Para participar, basta levar um recipiente higienizado, impermeável (caso queira adicionar manteiga) e adequado para consumo de alimentos.

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