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Dia da Pipoca

Cinemas do ES vão encher balde de até 10 litros com pipoca por R$ 19

Ação "Traga seu Balde" vai celebrar o Dia da Pipoca e acontece no próximo domingo (16); veja mais detalhes
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 10 de Março de 2025 às 14:20

Cinemark terá promoção no Dia da Pipoca
Cinemark terá promoção no Dia da Pipoca Crédito: Divulgação Shopping Vitória
O Dia da Pipoca, comemorado nesta terça-feira (11), será celebrado de uma forma grandiosa e inédita no próximo domingo (16). Os cinemas da rede Cinemark do Shopping Vitória e do Shopping Vila Velha promoverão a ação "Traga seu Balde", que permite que os clientes levem um recipiente de sua escolha para ser abastecido com até 10 litros de pipoca por  R$ 19.
Com 10 litros de pipoca, os clientes levam o equivalente a dois baldes tradicionais vendidos na rede. No entanto, não haverá refil: a pipoca será servida de uma só vez, conforme a capacidade do recipiente escolhido.
A iniciativa, inédita no Brasil, já fez sucesso nos Estados Unidos, onde os clientes usaram os mais variados recipientes – de baldes colecionáveis de filmes a bacias e potes personalizados. Para participar, basta levar um recipiente higienizado, impermeável (caso queira adicionar manteiga) e adequado para consumo de alimentos.

UMA EXPERIÊNCIA COMPLETA NO CINEMA

A ação reforça a importância da pipoca na experiência cinematográfica. “O Dia da Pipoca vem se tornando um dos marcos do ano na Cinemark e para os amantes do snack. A celebração merece uma ação especial para destacar ainda mais a nossa pipoca premiada - eleita pelos próprios clientes como a melhor do mercado. O cheirinho da pipoca é a porta de entrada do cinema e a experiência sem o snack não fica completa”, afirma Vinícius Porto, Diretor de Marketing da Cinemark.

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