Filme

'Shrek 5' ganha seu primeiro teaser com participação de Zendaya e elenco original

Longa animado que continua as aventuras do ogro verde da Dreamworks está previsto para estrear no Natal de 2026

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 08:43

Cena do teaser de 'Shrek 5', previsto para o Natal de 2026 Crédito: Divulgação

A DreamWorks lançou o primeiro teaser de "Shrek 5", que marca o retorno do aclamado ogro verde do universo das animações. A publicação ainda revela uma nova previsão de estreia para o filme, que deve chegar aos cinemas no Natal de 2026.>

Na prévia, Shrek, Burro e Fiona, personagens queridos pelos fãs, se reúnem em frente ao Espelho Mágico, personagem da história clássica de Branca de Neve que participa da saga animada desde o filme de estreia, lançado em 2001.>

Com novo visual, eles assistem a alguns memes do protagonista, como um Shrek dançante e outro musculoso, semelhantes a vídeos que viralizaram nas redes sociais no decorrer dos últimos anos.>

O teaser ainda confirma o retorno das vozes originais do elenco americano, com Mike Myers, Cameron Diaz e Eddie Murphy, e revela uma novidade: a participação de Zendaya como filha adolescente do casal de ogros.>

>

"Shrek 5" foi anunciado em 2023 e também é produzido pela Illumination, produtora da franquia "Meu Malvado Favorito".>

