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Cinema brasileiro

'Ainda Estou Aqui' alcança 97% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes

Marca reforça a ampla aclamação que o filme vem recebendo desde a sua estreia no Festival de Veneza, em 2024
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 08:54

Filme Ainda Estou Aqui, com Fernanda Torres
Filme Ainda Estou Aqui, com Fernanda Torres Crédito: Alile Dara Onawale
"Ainda Estou Aqui" atingiu a marca de 97% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes. O agregador de avaliações da imprensa especializada em todo o mundo também registrou 98% de aprovação do público, reforçando a ampla aclamação que o filme vem recebendo desde a sua estreia no Festival de Veneza, em 2024.
O longa dirigido por Walter Salles concorre a três categorias no Oscar 2025, que vai ao ar no próximo dia 2 de março, e pode levar as estatuetas de melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz, pelo papel de Fernanda Torres.
Há aproximadamente um mês, quando o longa chegou aos cinemas americanos e as indicações ao prêmio da Academia foram anunciadas, o filme registrava um índice de 95% de aprovação dos críticos.
A mudança coloca o filme como o mais bem avaliado dos indicados à categoria principal deste Oscar, seguido por "Anora" e "O Brutalista", empatados com 94%.
Desde o seu lançamento nos Estados Unidos, o filme já arrecadou US$ 3,5 milhões nas bilheterias americanas e se tornou o terceiro longa nacional de maior sucesso no país.

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