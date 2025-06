Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/06/2025

Veja o que os astros revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

Publicado em 8 de junho de 2025 às 01:05

O domingo será um bom dia para olhar para dentro de si Crédito: Imagem: Sudarat Bunloet | Shutterstock

Este domingo trará à tona temas importantes relacionados à identidade, a valores e a laços afetivos. E, enquanto alguns nativos sentirão a necessidade de introspecção, outros buscarão romper barreiras e se posicionar com mais autonomia. Cada signo será desafiado a olhar para dentro e escolher, com sabedoria, como conduzir os próximos passos. Para tanto, confira, nas previsões do horóscopo, o que o céu reserva para o seu signo! >

Áries

Os nativos de Áries estarão mais propensos a mergulharem em suas próprias emoções Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

Neste domingo, haverá uma intensa energia de transformação e desapego, e você se sentirá inclinado(a) a mergulhar nas próprias emoções, confrontando medos e tabus. Será um dia voltado à necessidade de se desvencilhar do que não serve mais — considere realizar uma limpeza profunda relacionada ao próprio interior e rever a forma de lidar com seu dinheiro. >

Touro

Os nativos de Touro buscarão independência nas parcerias, tanto afetivas quanto profissionais Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

Neste domingo, você poderá se deparar com mais intensidade e desafios nos relacionamentos. Haverá uma tendência a buscar independência nas parcerias, tanto afetivas quanto profissionais, o que poderá gerar atritos e divergências. Será um dia para se posicionar com firmeza e calma, a fim de redefinir a dinâmica das suas relações. >

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos se sentirão mais produtivos Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

Sua rotina estará mais agitada e poderão surgir desafios ligados ao trabalho e à saúde. Você sentirá uma energia forte para ser produtivo(a), mas também haverá propensão a irritações e discussões no ambiente profissional. Neste dia, procure controlar a impaciência, bem como manter o respeito às diferenças, cuidar da saúde e descansar. >

>

Câncer

Os nativos de Câncer estarão mais dispostos a se arriscarem na vida afetiva Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

Será possível que você enfrente desafios relacionados à autoestima e à criatividade. Também poderá se sentir mais impaciente — e até agressivo(a) — na tentativa de se afirmar, o que exigirá cautela para não forçar situações. Na vida afetiva, o dia tenderá a ser movimentado, com mais coragem para se arriscar. Procure enfrentar as inseguranças com firmeza e paciência. >

Leão

Os nativos de Leão terão mais coragem para encarar o passado e emoções guardadas Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

Neste domingo, uma tensão no ambiente familiar se fará presente, com tendência a conflitos e divergências com parentes, exigindo que você defenda seu espaço e estabeleça limites. Ao mesmo tempo, haverá mais coragem para encarar o passado e emoções guardadas. Procure usar a firmeza sem agressividade para harmonizar as relações e preservar o espaço pessoal. >

Virgem

Os nativos de Virgem terão um dia favorável para expressarem sentimentos e ideias Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

Você se comunicará de forma mais intuitiva, o que poderá favorecer conversas profundas. Será um bom dia para expressar sentimentos e ideias, especialmente sobre temas que exigem mais sensibilidade. Isso porque sua mente estará bastante ativa para perceber o que está além das palavras e compreender nuances. >

Libra

O dia será favorável para os nativos de Libra refletirem sobre gastos, investimentos e buscar novas fontes de renda Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

Neste domingo, você sentirá uma necessidade maior de compreender seus recursos, aquilo que realmente importa para si e de que forma pode alcançar mais segurança. Será um bom dia para refletir sobre gastos, investimentos ou até buscar novas fontes de renda. Por outro lado, evite atitudes radicais quanto a decisões ligadas ao financeiro. >

Escorpião

Os nativos de Escorpião estarão com a sensibilidade aflorada Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

Você se sentirá mais à vontade consigo, com energia e intuição acentuadas, além de uma forte necessidade de expressar a própria individualidade. Será um dia favorável para focar em si, na própria imagem e nos objetivos pessoais. Sua sensibilidade, inclusive, estará aflorada, proporcionando percepções profundas sobre quem é e o que deseja. >

Sagitário

Os nativos de Sagitário terão um dia propício para a reflexão Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

Neste domingo, você tenderá a ficar mais introspectivo(a), sendo um dia propício para reflexões, enfrentamento de questões passadas e conexão com a espiritualidade. Fique atento(a) também aos sonhos e às intuições, pois eles poderão trazer mensagens importantes. Evite, ainda, agitação externa e busque recolhimento para recarregar suas energias e compreender seus processos internos. >

Capricórnio

Novas ideias ou planos poderão surgir na vida dos nativos de Capricórnio Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

Neste domingo, você se deparará com possíveis desentendimentos envolvendo grupos e amizades. Nesse sentido, será importante manter a calma e a flexibilidade para lidar com as emoções. Além disso, novas ideias ou planos poderão surgir, exigindo adaptação nos projetos ligados ao futuro. >

Aquário

Os nativos de Aquário poderão se deparar com situações que exigirão respostas rápidas Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

Você enfrentará reviravoltas repentinas e desafios envolvendo a carreira e a imagem profissional. Poderão surgir tensões no ambiente de trabalho, e será preciso lidar com situações que exigirão respostas rápidas e práticas. Aproveite o dia para se adaptar às mudanças inesperadas e busque evitar conflitos desnecessários. >

Peixes

Os nativos de Peixes vão desejar expandir seus horizontes Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

Neste domingo, você desejará expandir os horizontes, seja por meio dos estudos ou em viagens, almejando sabedoria e progresso. No entanto, a impulsividade e a necessidade de defender seus propósitos poderão gerar conflitos de ideias. Será um dia importante para o aprendizado e decisões ligadas a passeios, bem como para buscar evolução intelectual e espiritual. >