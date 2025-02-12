Inscrições abertas para formação cineclubista gratuita para mulheres no ES

Cine Por Elas Crédito: Demetrius Julice

Coletivos de mulheres, LBTs e pessoas não-binárias que desejam criar ou fortalecer cineclubes no Espírito Santo têm uma oportunidade única de capacitação gratuita. O Cineclube Cine Por Elas abriu inscrições para a "Formação Cineclubista Por Elas Elus", um curso que visa preparar grupos para organizar e realizar sessões de cinema de forma independente. As inscrições vão até o dia 21 de fevereiro.

A iniciativa pretende fortalecer redes de apoio e mobilização social por meio do cineclubismo, criando espaços de debate e acolhimento. Em um estado onde os índices de violência contra mulheres são alarmantes, projetos culturais como este se tornam fundamentais na promoção de resistência e transformação social.

"O cinema tem essa capacidade de nos unir e nos sensibilizar, e o cineclube é onde podemos estar juntas, nos apoiar e organizar para tentar mudar essa realidade tão violenta para as mulheres do nosso estado. Transformar a realidade é indispensável para a gente poder existir”, afirma Fabiola Mozine, idealizadora do projeto.

Como funciona

Serão selecionados quatro coletivos do Espírito Santo para participar da capacitação. O curso contará com três encontros: dois encontros teóricos, realizados em um fim de semana, e uma sessão prática organizada pelas próprias participantes 15 dias depois. A formação será ministrada na cidade dos grupos selecionados por integrantes do Cine Por Elas.

Cine Por Elas Crédito: Demetrius Julice

Para participar, os coletivos devem atender a alguns critérios, como ter pelo menos cinco integrantes e ser compostos majoritariamente por mulheres, mães solo, LBTs ou pessoas não-binárias. Além disso, grupos que já possuem cineclubes ou que desejam implementar essa atividade em suas iniciativas também podem se inscrever.

A seleção levará em conta critérios como a pauta do coletivo, priorizando mulheres negras, mães solo, LBTs ou pessoas não-binárias, além da localização do grupo – dando prioridade a municípios com menos de 100 mil habitantes. Em caso de empate, serão considerados o tempo de atuação do grupo e o número de pessoas inscritas na formação.

Cine Por Elas

O Cine Por Elas é um cineclube que atua na promoção da representatividade feminina no cinema e no incentivo a debates sobre gênero, diversidade e inclusão. A formação cineclubista reforça essa missão ao incentivar coletivos a usarem o audiovisual como ferramenta de mobilização e fortalecimento comunitário. O projeto é realizado com recursos do Funcultura e da Secretaria de Cultura do Espírito Santo, em parceria com a Organização dos Cineclubes Capixabas (Occa).

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