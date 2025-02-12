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Cinema

Inscrições abertas para formação cineclubista gratuita para mulheres no ES

Formação inclui aulas teóricas e práticas para coletivos interessados em usar o cinema como ferramenta de mobilização e transformação social
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 18:30

Cine Por Elas
Cine Por Elas Crédito: Demetrius Julice
Coletivos de mulheres, LBTs e pessoas não-binárias que desejam criar ou fortalecer cineclubes no Espírito Santo têm uma oportunidade única de capacitação gratuita. O Cineclube Cine Por Elas abriu inscrições para a "Formação Cineclubista Por Elas Elus", um curso que visa preparar grupos para organizar e realizar sessões de cinema de forma independente. As inscrições vão até o dia 21 de fevereiro.
A iniciativa pretende fortalecer redes de apoio e mobilização social por meio do cineclubismo, criando espaços de debate e acolhimento. Em um estado onde os índices de violência contra mulheres são alarmantes, projetos culturais como este se tornam fundamentais na promoção de resistência e transformação social.
"O cinema tem essa capacidade de nos unir e nos sensibilizar, e o cineclube é onde podemos estar juntas, nos apoiar e organizar para tentar mudar essa realidade tão violenta para as mulheres do nosso estado. Transformar a realidade é indispensável para a gente poder existir”, afirma Fabiola Mozine, idealizadora do projeto.

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Como funciona

Serão selecionados quatro coletivos do Espírito Santo para participar da capacitação. O curso contará com três encontros: dois encontros teóricos, realizados em um fim de semana, e uma sessão prática organizada pelas próprias participantes 15 dias depois. A formação será ministrada na cidade dos grupos selecionados por integrantes do Cine Por Elas.
Cine Por Elas
Cine Por Elas Crédito: Demetrius Julice
Para participar, os coletivos devem atender a alguns critérios, como ter pelo menos cinco integrantes e ser compostos majoritariamente por mulheres, mães solo, LBTs ou pessoas não-binárias. Além disso, grupos que já possuem cineclubes ou que desejam implementar essa atividade em suas iniciativas também podem se inscrever.
A seleção levará em conta critérios como a pauta do coletivo, priorizando mulheres negras, mães solo, LBTs ou pessoas não-binárias, além da localização do grupo – dando prioridade a municípios com menos de 100 mil habitantes. Em caso de empate, serão considerados o tempo de atuação do grupo e o número de pessoas inscritas na formação.

Cine Por Elas

O Cine Por Elas é um cineclube que atua na promoção da representatividade feminina no cinema e no incentivo a debates sobre gênero, diversidade e inclusão. A formação cineclubista reforça essa missão ao incentivar coletivos a usarem o audiovisual como ferramenta de mobilização e fortalecimento comunitário. O projeto é realizado com recursos do Funcultura e da Secretaria de Cultura do Espírito Santo, em parceria com a Organização dos Cineclubes Capixabas (Occa).

Serviço

  • O que: Formação gratuita para coletivos de mulheres, LBTs e pessoas não-binárias interessados em criar ou fortalecer cineclubes
  • Inscrições: 07 a 21 de fevereiro
  • Quem pode participar: Coletivos com pelo menos cinco integrantes, atuantes no Espírito Santo
  • Inscrições e mais informações: https://docs.google.com/forms/d/1JI0JZJu8dL-Esqcp7JpmuEBDc9XT5EXr08LTXqxsCII/edit

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