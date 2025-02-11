Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura

5 filmes que estreiam no cinema em março de 2025 

Confira alguns dos lançamentos nacionais e internacionais mais aguardados
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 18:00

Março reserva grandes lançamentos para o cinema (Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.)
Março reserva grandes lançamentos para o cinema Crédito: Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.
Março promete ser um mês repleto de grandes estreias nos cinemas, trazendo histórias emocionantes, adaptações aguardadas e produções nacionais de destaque. Entre os lançamentos, ‘Mickey 17’ apresenta uma intrigante ficção científica que explora clonagem e identidade em uma missão interplanetária.
Para os fãs de animações clássicas, o live-action de ‘Bambi: Uma Aventura na Floresta’ resgata a emocionante jornada do jovem cervo com uma abordagem realista e visualmente impressionante. O cinema brasileiro também marca presença com ‘Vitória’, inspirado na história real de uma senhora que desafiou o crime organizado no Rio de Janeiro.
Abaixo, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos do cinema para o mês de março!

1. Mickey 17 (06/03)

Em &#8216;Mickey 17&#8217;, o protagonista tem sua vida ameaçada ao descobrir que um dos seus clones sobreviveu (Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.)
Em ‘Mickey 17’, o protagonista tem sua vida ameaçada ao descobrir que um dos seus clones sobreviveu Crédito: Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.
O filme de ficção científica , dirigido por Bong Joon-ho e inspirado no romance ‘Mickey7’ de Edward Ashton, acompanha a trajetória de Mickey Barnes (Robert Pattinson), um membro descartável de uma missão destinada a colonizar o planeta Niflheim. Sua função envolve enfrentar situações de alto risco, sendo substituído por um clone sempre que morre, permitindo que a operação continue sem interrupções.
Ao alcançar sua 17ª regeneração, o protagonista se depara com uma situação inesperada: uma de suas versões anteriores retorna à base e descobre que um novo clone já está em operação. Esse evento representa uma ameaça direta para ele, pois a existência simultânea de duas cópias é proibida, colocando sua sobrevivência em risco.

2. Bambi: uma aventura na floresta (06/03)

&#8216;Bambi: uma aventura na floresta&#8217; é a versão
‘Bambi: uma aventura na floresta’ é a versão Crédito:
Dirigida por Michel Fessler, esta versão live-action do clássico de Felix Salten aposta em uma abordagem realista, oferecendo uma experiência visual próxima a um documentário da vida selvagem. A trama acompanha Bambi, um jovem cervo que, sob a proteção de sua mãe, aprende a viver na floresta.
Tudo muda drasticamente com a chegada do outono, quando ele perde a mãe para os caçadores. Em meio ao luto, ele encontra apoio em Faline, sua amiga de infância, e recebe os ensinamentos do Príncipe da Floresta, um cervo majestoso que, além de seu guia, revela-se seu pai. Com sua ajuda, Bambi amadurece e se prepara para enfrentar os desafios e perigos do mundo ao seu redor.

3. Vitória (13/03)

O filme &#8216;Vitória&#8217; é baseado na trajetória de Joana Zeferino contra o crime organizado no Rio de Janeiro (Imagem: Reprodução digital | Sony)
O filme ‘Vitória’ é baseado na trajetória de Joana Zeferino contra o crime organizado no Rio de Janeiro Crédito: Imagem: Reprodução digital | Sony
O drama brasileiro dirigido por Andrucha Waddington é baseado na trajetória real de Joana Zeferino da Paz, mais conhecida como Dona Vitória, uma idosa de 80 anos que conseguiu expor e enfraquecer um esquema criminoso envolvendo traficantes e policiais corruptos na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, Rio de Janeiro.
Na história, Fernanda Montenegro dá vida à Vitória, uma mulher idosa e solitária, inquieta com o aumento da criminalidade em sua vizinhança. Apesar da resistência dos moradores ao seu redor, ela começa a registrar, da janela de seu apartamento, as atividades ilegais ocorrendo nas redondezas, visando colaborar com as autoridades. Seu esforço desperta o interesse de um jornalista, que decide se envolver e ajudá-la a levar as denúncias adiante.

4. Milton Bituca Nascimento (20/03)

O documentário &#8216;Milton Bituca Nascimento&#8217; mostra a emocionante turnê de despedida do cantor (Imagem: Reprodução digital | Gullane Filmes)
O documentário ‘Milton Bituca Nascimento’ mostra a emocionante turnê de despedida do cantor Crédito: Imagem: Reprodução digital | Gullane Filmes
O documentário acompanha os momentos finais da trajetória de Milton Nascimento nos palcos durante a turnê de despedida ‘A Última Sessão de Música’. O filme mergulha na forte ligação entre o cantor e seu público, trazendo relatos emocionantes de grandes nomes da música nacional e internacional.
A obra ressalta o impacto mundial do trabalho do artista, registrando a intensidade de suas apresentações e explorando as raízes de sua sonoridade, profundamente enraizadas na cultura brasileira. Filmado ao longo de dois anos, o documentário revela os bastidores de seus últimos concertos, proporcionando um olhar sensível sobre sua história e o legado que deixa para a música.

5. Branca de Neve (21/03)

&#8216;Branca de Neve&#8217; é a releitura do clássico de 1973 em
‘Branca de Neve’ é a releitura do clássico de 1973 em Crédito:
A nova adaptação live-action de ‘Branca de Neve’, dirigida por Marc Webb, traz uma releitura do clássico animado da Disney de 1937. O filme tem Rachel Zegler no papel da icônica princesa e Gal Gadot como a temida Rainha Má. A história acompanha a jovem que, após se tornar alvo da inveja e crueldade de sua madrasta, foge para a floresta, onde encontra abrigo na casa de sete anões.
No entanto, sua segurança é ameaçada quando a vilã, disfarçada, arma um plano para envenená-la com uma maçã. Diferentemente da versão original, esta produção promete trazer uma nova abordagem ao conto, incorporando músicas inéditas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados