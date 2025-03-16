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Estrelada por Can Yaman, série ‘El Turco’ já tem data de estreia no Globoplay

Produção estrelada pelo astro Can Yaman, protagonista de ‘Sr. Errado’ e ‘A Sonhadora’, combina ação, aventura e romance
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Março de 2025 às 15:00

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Série "El Turco" ganha data de estreia no Globoplay Crédito: Globoplay/Divulgação
A série ‘El Turco’ já tem data para sua estreia mundial: dia 21 de março. O público brasileiro poderá conferir os seis episódios da produção no Globoplay de forma exclusiva. Estrelada pelo astro Can Yaman, protagonista de ‘Sr. Errado’ e ‘A Sonhadora’, outros sucessos também disponíveis no streaming da Globo.
A trama combina ação, aventura e romance em uma história de época envolvente, baseada na lenda de La Turchia, um festival celebrado há mais de 300 anos na vila italiana de Moena. De acordo com a tradição, um soldado otomano do século XVII, ferido na Batalha de Viena, se torna um herói local depois de liderar os moradores em uma revolta contra os altos impostos cobrados na época. 
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Série "El Turco" ganha data de estreia no Globoplay Crédito: Globoplay/Divulgação
Tendo essa inspiração como ponto de partida, a série traz Can Yaman em cena, interpretando o guerreiro Hasan Balaban. Depois de ser gravemente ferido em batalha, o personagem acorda na remota Moena, nos alpes italianos. Aos poucos, ele se instala em seu novo lar e vira um protetor da vila.
Escrita por Kerem Deren e Çişil Hazal Tenim, dirigida por Uluç Bayraktar e com produção da Ay Yapim, a série ‘El Turco’ reúne ainda em seu elenco nomes como Will Kemp, Greta Ferro, Sai Bennet, Kieran O'Reilly, Nigel Pilkington, Veronica Ferres, Magnus Samuelsson, Haluk Piyes, Slavko Sobin, David Nykl e Madalena Aragao. A distribuição é da MADD Entertainment.
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Série "El Turco" ganha data de estreia no Globoplay Crédito: Globoplay/Divulgação

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