Estrelada por Can Yaman, série ‘El Turco’ já tem data de estreia no Globoplay

Série "El Turco" ganha data de estreia no Globoplay Crédito: Globoplay/Divulgação

A série ‘El Turco’ já tem data para sua estreia mundial: dia 21 de março. O público brasileiro poderá conferir os seis episódios da produção no Globoplay de forma exclusiva. Estrelada pelo astro Can Yaman, protagonista de ‘Sr. Errado’ e ‘A Sonhadora’, outros sucessos também disponíveis no streaming da Globo.

A trama combina ação, aventura e romance em uma história de época envolvente, baseada na lenda de La Turchia, um festival celebrado há mais de 300 anos na vila italiana de Moena. De acordo com a tradição, um soldado otomano do século XVII, ferido na Batalha de Viena, se torna um herói local depois de liderar os moradores em uma revolta contra os altos impostos cobrados na época.

Série "El Turco" ganha data de estreia no Globoplay Crédito: Globoplay/Divulgação

Tendo essa inspiração como ponto de partida, a série traz Can Yaman em cena, interpretando o guerreiro Hasan Balaban. Depois de ser gravemente ferido em batalha, o personagem acorda na remota Moena, nos alpes italianos. Aos poucos, ele se instala em seu novo lar e vira um protetor da vila.

Escrita por Kerem Deren e Çişil Hazal Tenim, dirigida por Uluç Bayraktar e com produção da Ay Yapim, a série ‘El Turco’ reúne ainda em seu elenco nomes como Will Kemp, Greta Ferro, Sai Bennet, Kieran O'Reilly, Nigel Pilkington, Veronica Ferres, Magnus Samuelsson, Haluk Piyes, Slavko Sobin, David Nykl e Madalena Aragao. A distribuição é da MADD Entertainment.