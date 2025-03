Cinema

Diretor Breno Silveira morreu durante as filmagens de 'Vitória', filme com Fernanda Montenegro

Cineasta morreu no início das gravações do filme, que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (13); relembre

Publicado em 13 de março de 2025 às 12:48

Breno Silveira morre aos 58 anos Crédito: Reprodução/TV Globo

Fernanda Montenegro volta às telas de cinema nesta quinta-feira, 13, como protagonista do filme Vitória, baseado em uma história real. De certa forma, o lançamento celebra a longínqua carreira da dama da dramaturgia nacional, de 95 anos, mas é também acompanhado por uma triste lembrança: o longa começou a ser dirigido pelo cineasta Breno Silveira, que morreu no início das gravações em decorrência de um ataque cardíaco, em 14 de maio de 2022, aos 58 anos de idade.>

O filme, então intitulado Dona Vitória, estava sendo rodado desde o começo daquele mês, em Limoeiro, no interior de Pernambuco. Eram cenas que retratavam a infância da protagonista. As filmagens haviam sido paralisadas por um tempo, quando Silveira foi diagnosticado com covid-19 em 3 de maio. >

Ao retomar o trabalho, ele se sentiu mal no set, percebeu estar com taquicardia leve e verificou que a pressão estava alta, mas, como era hipertenso, optou por seguir o dia normalmente. Pouco depois, o cineasta sofreu um enfarte agudo do miocárdio, também chamado de enfarte fulminante. Ele foi socorrido no local e levado para um hospital, onde já chegou morto.>

A direção de Vitória foi assumida por Andrucha Waddington, amigo de Silveira e um de seus sócios na produtora Conspiração Filmes. Waddington é genro de Montenegro, casado com a atriz Fernanda Torres. O roteiro do filme é assinado por Paula Fiuza, mulher de Breno.>

Quem foi Breno Silveira?

Conhecido por importantes títulos da filmografia nacional, Breno Silveira começou sua carreira como diretor de fotografia, em projetos como Carlota Joaquina (1995) de Carla Camurati, que deu início ao período conhecido como "retomada do cinema brasileiro". Trabalhou também com o lendário documentarista Eduardo Coutinho.>

A estreia na direção ocorreu com 2 Filhos de Francisco, filme biográfico da dupla Zezé Di Camargo e Luciano e do pai dos cantores, lançado em 2005. Na época, o longa foi escolhido para representar o Brasil no Oscar, mas não chegou a figurar entre os finalistas ao prêmio. Outro destaque é Era Uma Vez... (2008), sobre o romance entre um jovem de uma favela carioca e uma moradora da parte rica do Rio.>

Também fazem parte da filmografia do diretor os filmes Gonzaga: De Pai Para Filho (2012), À Beira do Caminho (2012), e Entre Irmãs (2017). Em 2021, comandou os episódios de Dom, série do Amazon Prime Video protagonizada por Gabriel Leone. Silveira morreu pouco depois de encerrar as gravações da segunda temporada da produção, que foi concluída na terceira.>

Breno Silveira deixou uma obra baseada na emoção

Vitória, com Fernanda Montenegro interpretando a personagem-título, é baseada na história real de Joana da Paz, a mulher responsável por desmascarar uma quadrilha de traficantes e policiais corruptos na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, nos anos 2000.>

Aos 80 anos, da janela de sua casa, filmou toda a movimentação, a fim de denunciar às autoridades. Quando o caso ganhou repercussão na mídia, em 2005, ela se tornou Dona Vitória, nome escolhido pelo programa de proteção a testemunhas. Viveu escondida até a sua morte, em 2023.F>

