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Baseado em fatos reais

Atriz Fernanda Montenegro protagoniza 'Vitória', último filme de Breno Silveira

Atriz encarna uma mulher que filmou a rotina do tráfico de drogas na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, e levou a denúncia à polícia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 15:20

Atriz Fernanda Montenegro protagoniza 'Vitória', último filme de Breno Silveira
Atriz Fernanda Montenegro protagoniza 'Vitória', último filme de Breno Silveira Crédito: Suzanna Tierie/Divulgação
O filme "Vitória", último trabalho do cineasta Breno Silveira antes de sua morte em 2022, e com Fernanda Montenegro como protagonista, vai estrear no dia 15 de agosto.
Na trama, a atriz encarna uma mulher que filmou por conta própria a rotina do tráfico de drogas na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, e levou a denúncia à polícia. O filme é baseado numa história real.
O projeto nasceu encabeçado pelo cineasta Breno Silveira, que morreu de mal súbito no primeiro dia de filmagens. Andrucha Waddington foi quem assumiu a direção do longa.
"Vitória" é o primeiro filme produzido pela plataforma de streaming Globoplay a chegar aos cinemas.

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