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Sucesso nos cinemas com Larissa Manoela, Tá Escrito estreia no Globoplay

Na trama, a estrela teen vive uma garota que recebe de presente um livro mágico. A publicação promete tornar realidade qualquer previsão astrológica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 14:02

Larissa Manoela é a estrela da comédia Tá Escrito
Larissa Manoela é a estrela da comédia Tá Escrito Crédito: Paris Filmes
O combo leveza, diversão, amor e fantasia é sempre uma boa companhia para quem curte comédias românticas. E, quando a história ganha pitadas de astrologia, fica ainda mais irresistível. Estrelado por Larissa Manoela, o filme Tá Escrito, recém-lançado nos cinemas, está disponível no Globoplay.
Alice, interpretada pela atriz, é a personagem principal da trama e marca a volta de Larissa Manoela aos cinemas depois de seis anos. "Amo cinema, sou muito apaixonada por essa linguagem da sétima arte. Fiquei feliz demais com o resultado de Tá Escrito! É um filme bom, que tem humor e uma mensagem positiva. Tem uma receita para agradar a todos", conta a artista, que celebra a chegada da produção ao Globoplay. "É muito legal que o filme ganhe mais essa possibilidade de acesso do público. Fico feliz em saber que mais pessoas conhecerão a história da Alice".
O universo digital também conduz o novo longa de Matheus Souza, que mostra a transformação na trajetória de Alice por meio das redes sociais. A jovem é uma leonina romântica e insegura, não adepta aos holofotes e que sonha em entrar no mercado de trabalho para finalmente sair da casa da mãe, Paula (Karine Teles), onde também mora seu irmão, Inácio (Kevin Vechiatto).
A protagonista acredita que os astros erraram com ela, até ser surpreendida com um presente instigante: um livro, com páginas em branco, em que todas as previsões escritas por ela se tornarão realidade. Essa é a promessa do objeto e Alice vira um fenômeno online. No entanto, se por um lado o poder de influenciar a todos impulsiona a vida dela, por outro, deixa o mundo ao seu redor de cabeça para baixo.
Em cena, os atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach, casados na vida real, também interpretam um casal, mas que logo se desfaz no início da trama. Seus personagens, Alice e Breno, têm planos de morar juntos, só que o jovem resolve se dedicar à carreira e dá um tempo no relacionamento.
Na fossa e descrente do futuro, Alice vê sua jornada ter uma reviravolta com a ajuda de uma amiga, Marina (Caroline Dallarosa), que a leva para uma entrevista na Mansão Clock, casa de influenciadores para onde ela se muda e começa a criar conteúdos digitais. Por lá, Alice também conta com o apoio de Pedro (Victor Lamoglia), o fundador do espaço, e nem imagina que dessa amizade surgirá um crush. É nesse momento que surge o tal livro mágico em sua vida, transformando de vez sua rotina. Será que Alice conseguirá usar os astros a seu favor? 
Abaixo, confira trechos do bate-papo com Larissa Manoela sobre a produção.

Como você descreve Alice, sua personagem?

A Alice é uma jovem que tem sonhos, que quer ser compreendida e compreender o mundo. E nessa aventura que é viver, ela encontra um livro que muda o seu destino e o das pessoas que estão ao seu redor.

Você acredita ter semelhanças com ela?

Não sei se tenho muitas semelhanças com ela, mas eu amo as estrelas e isso é algo que nos aproxima. Gosto também de horóscopo, mas não guio a minha vida e minhas decisões por ele.

O filme tem pitadas de astrologia. Você já gostava e entendia desse universo?

Sempre gostei e tive curiosidade, mas é como eu disse, não me guio pelo horóscopo. Se ele é positivo, amo e vou até sentir a influência (risos). E se não é, eu penso que é do meu signo, mas não é para mim o recado (mais risos). Eu procuro sempre encontrar o lado bom das coisas.

Tá Escrito marca a sua volta aos cinemas depois de seis anos. Comente essa emoção.

Eu amo cinema, sou muito apaixonada por essa linguagem da sétima arte. E fiquei feliz demais com o resultado de ‘Tá Escrito’! É um filme bom, que tem humor e uma mensagem positiva. Tem uma receita para agradar a todos.

O longa estreou em dezembro nos cinemas. Para você, qual a importância de chegar ao streaming rapidamente?

É muito legal que o filme ganhe mais essa possibilidade de acesso do público. Fico feliz em saber que mais pessoas conhecerão a história da Alice.

Como foi contracenar novamente com André Luiz Frambach?

Uma delícia. Ele é o meu parceiro de vida, meu companheiro. Muito bom poder tê-lo do meu lado. Nós nos damos muito bem no dia a dia, gostamos de estar juntos e isso reflete no trabalho. Sem falar que eu o acho um excelente profissional.

Durante as filmagens, teve alguma cena ou bastidor que mais te marcou?

Tem muita cena boa! O filme surpreende o público com o desenvolvimento da história. Vamos pensando em vários caminhos e possibilidades, e no fim nos surpreendemos.

O que o público pode esperar da trama? Gostaria de dar algum recado para convidar todo mundo para assistir ‘Tá Escrito’ no Globoplay?

‘Tá Escrito’ é um filme leve, com uma mensagem positiva e com humor. Então, galera, pega a pipoca, entra no Globoplay e assista com os amigos, com o amor, com a família! Um beijo grande para todos vocês!

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