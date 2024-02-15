Sucesso nos cinemas com Larissa Manoela, Tá Escrito estreia no Globoplay

Larissa Manoela é a estrela da comédia Tá Escrito Crédito: Paris Filmes

O combo leveza, diversão, amor e fantasia é sempre uma boa companhia para quem curte comédias românticas. E, quando a história ganha pitadas de astrologia, fica ainda mais irresistível. Estrelado por Larissa Manoela, o filme Tá Escrito, recém-lançado nos cinemas, está disponível no Globoplay.

Alice, interpretada pela atriz, é a personagem principal da trama e marca a volta de Larissa Manoela aos cinemas depois de seis anos. "Amo cinema, sou muito apaixonada por essa linguagem da sétima arte. Fiquei feliz demais com o resultado de Tá Escrito! É um filme bom, que tem humor e uma mensagem positiva. Tem uma receita para agradar a todos", conta a artista, que celebra a chegada da produção ao Globoplay. "É muito legal que o filme ganhe mais essa possibilidade de acesso do público. Fico feliz em saber que mais pessoas conhecerão a história da Alice".

O universo digital também conduz o novo longa de Matheus Souza, que mostra a transformação na trajetória de Alice por meio das redes sociais. A jovem é uma leonina romântica e insegura, não adepta aos holofotes e que sonha em entrar no mercado de trabalho para finalmente sair da casa da mãe, Paula (Karine Teles), onde também mora seu irmão, Inácio (Kevin Vechiatto).

A protagonista acredita que os astros erraram com ela, até ser surpreendida com um presente instigante: um livro, com páginas em branco, em que todas as previsões escritas por ela se tornarão realidade. Essa é a promessa do objeto e Alice vira um fenômeno online. No entanto, se por um lado o poder de influenciar a todos impulsiona a vida dela, por outro, deixa o mundo ao seu redor de cabeça para baixo.

Em cena, os atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach, casados na vida real, também interpretam um casal, mas que logo se desfaz no início da trama. Seus personagens, Alice e Breno, têm planos de morar juntos, só que o jovem resolve se dedicar à carreira e dá um tempo no relacionamento.

Na fossa e descrente do futuro, Alice vê sua jornada ter uma reviravolta com a ajuda de uma amiga, Marina (Caroline Dallarosa), que a leva para uma entrevista na Mansão Clock, casa de influenciadores para onde ela se muda e começa a criar conteúdos digitais. Por lá, Alice também conta com o apoio de Pedro (Victor Lamoglia), o fundador do espaço, e nem imagina que dessa amizade surgirá um crush. É nesse momento que surge o tal livro mágico em sua vida, transformando de vez sua rotina. Será que Alice conseguirá usar os astros a seu favor?

Abaixo, confira trechos do bate-papo com Larissa Manoela sobre a produção.