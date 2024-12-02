Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Diretor de teatro do ES é "abençoado" por Fernanda Montenegro no Rio

Publicado em
02 dez 2024 às 17:55
Abel Santana, Fernanda Montenegro e Gabriela Perciano; Abel Santana e Fernanda Torres
Abel Santana, Fernanda Montenegro e Gabriela Perciano; Abel Santana e Fernanda Torres Crédito: Arquivo AS
O ator e diretor teatro do ES, Abel Santana, foi "abençoado" pela atriz Fernanda Montenegro, na saída do espetáculo "Para além de Saturno, Urano e Netuno", de  Hamilton Vaz Pereira, neste domingo (01º), no Parque Lage, no Rio de Janeiro. 
Abel, acompanhada da atriz e aluna de sua escola, Gabriela Perciano, sentou-se ao lado de Fernandona, que estava acompanhada da filha Fernanda Torres, ambas em cartaz nos cinemas em "Ainda Estou Aqui". 
"Na saída, eu não apenas posei para uma foto com ela, mas declarei toda a admiração por ela. Ela me  disse palavras lindas, me  abençoou e falou da importância do meu  trabalho na formação de novos atores", conta Abel, que é pai da influenciadora Lara Santana, concorrente do TikTok Awards 2024.

celebridades Famosos fernanda montenegro teatro Fernanda Torres
