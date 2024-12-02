Diretor de teatro do ES é "abençoado" por Fernanda Montenegro no Rio
02 dez 2024 às 17:55
Abel Santana, Fernanda Montenegro e Gabriela Perciano; Abel Santana e Fernanda TorresCrédito: Arquivo AS
O ator e diretor teatro do ES, Abel Santana, foi "abençoado" pela atriz Fernanda Montenegro, na saída do espetáculo "Para além de Saturno, Urano e Netuno", de Hamilton Vaz Pereira, neste domingo (01º), no Parque Lage, no Rio de Janeiro.
Abel, acompanhada da atriz e aluna de sua escola, Gabriela Perciano, sentou-se ao lado de Fernandona, que estava acompanhada da filha Fernanda Torres, ambas em cartaz nos cinemas em "Ainda Estou Aqui".
"Na saída, eu não apenas posei para uma foto com ela, mas declarei toda a admiração por ela. Ela me disse palavras lindas, me abençoou e falou da importância do meu trabalho na formação de novos atores", conta Abel, que é pai da influenciadora Lara Santana, concorrente do TikTok Awards 2024.