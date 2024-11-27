Premiação

Com capixaba na lista, veja os indicados do TikTok Awards 2024

A influenciadora Lara Santana está indicada em duas categorias: Vídeo do Ano e Criador do Ano. Confira todos os indicados e saiba como votar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 09:21

Lara Santana bomba nas redes sociais e já tem mais de 3 milhões de seguidores
Lara Santana bomba nas redes sociais e já tem mais de 3 milhões de seguidores Crédito: Reprodução/Instagram/@larasantana
O TikTok Brasil anunciou quem são os criadores de conteúdo que concorrem na premiação que elege os destaques da plataforma em 2024. E tem capixaba na lista, a influenciadora Lara Santana está indicada em duas categorias: Vídeo do Ano e Criador do Ano.
No total, são 10 categorias para eleger os "criadores do ano, ícones do amanhã". A competição é dividida em duas etapas: primeiro, é preciso escolher entre os indicados os cinco finalistas de cada categoria, que serão revelados em 4 de dezembro. 
Na segunda fase, os escolhidos também serão eleitos pelo voto popular, que poderão votar diretamente na página do prêmio no TikTok, até 15 de dezembro. O anúncio dos vencedores será feito em cerimônia ao vivo em 17 de dezembro, com transmissão pelo TikTok. 
A capixaba Lara Santana está indicada no Tik Tok Awards 2024
A capixaba Lara Santana está indicada no Tik Tok Awards 2024 Crédito: Reprodução/Instagram/@larasantana

VEJA OS INDICADOS

  • Vídeo do Ano
  • Arthur Paek
  • Camila Pudim
  • Brian Baldrati (Is this real)
  • Lara Santana
  • Larissa Gloor
  • Lucas Rangel
  • Nina Baiocchi
  • Pkllipe
  • Raphael Vicente
  • Reeh Augusto

  • Criador do Ano
  • Arthur Paek
  • Bomtalvão
  • Braune
  • Camila Pudim
  • Eloá Almeida
  • Stenio Girardelli (Laactea)
  • Lara Santana
  • Lucas Rangel
  • Samanta Alves
  • Reeh Augusto

  • Estrela do Ano
  • Ana Castela
  • Ana Maria Braga
  • Giovanna Antonelli
  • Ingrid Guimaraes
  • Luan Pereira
  • Luciano Huck
  • Lázaro Ramos
  • Selton Mello
  • Tais Araujo
  • Viih Tube

  • #TikTokModaEBeleza: Quem criou tendência
  • Adam Mitch
  • Carol Mamprin
  • Dante Olivier
  • Mirella Qualha
  • Iara Sannyy
  • Lisa Barcelox
  • Manu Canielas
  • Rafael Santos
  • Jessica Lopes
  • Gabb (Tictoxica)

  • #TikTokMeFezOuvir: Hit do ano
  • Beijos, Blues e Poesia (Seu desejo)
  • Casca de Bala (Thullio Milionário)
  • Macetando (Ivete Sangalo & LUDMILLA)
  • MTG Quem Não Quer Sou Eu (DJ TOPO)
  • Nosso Primeiro Beijo - Ao Vivo (Gloria Groove)
  • Qual é seu desejo? (TZ da Coronel & Ryu, the Runner & Nagalli)
  • RAM TCHUM (DENNIS & Ana Castela & MC GW)
  • Só Fé (Grelo)
  • THE BOX MEDLEY FUNK (THE BOX & Mc Brinquedo & Mc Cebezinho & MC Tuto & Mc Laranjinha)
  • to bem (Jovem Dionisio)

  • #AprendaNoTikTok: Quem sabe, compartilha!
  • Debora Aladim
  • Gis com giz
  • Igor Bucioli
  • Lolivlet
  • Tawany Rocha
  • Mari Krüger
  • Nath Finanças
  • Ana Bonassa & Laura Marise (Nunca vi 1 Cientista)
  • Pedro Loos
  • Carol (Português é legal)

  • #TikTokMeFezAssistir: Vale o spoiler
  • Alicia Righi
  • Arthur Viana
  • Bruno Faulin
  • Chrystian Lemos
  • Dio Verino
  • Karol Gomes
  • Gabi Marques
  • Matheus (Loading Séries)
  • Suuh Costa
  • Ygor Palopoli

  • #TikTokEsportes: Medalha de ouro em conteúdo
  • Andressa Fontinele
  • Aninha Freestyle
  • Negrete
  • Felipe Motta
  • Fla Bandoni
  • Gabi Gagliassi
  • Jowzinn
  • Kaike
  • Matheus Mazzola
  • Lucas Veloso

  • #TikTokReceita:Humm... deu até fome!
  • Arthur Paek
  • Betto Auge
  • Cheff Otto
  • Danilo Carneiro
  • Marina (Eu prefiro doce)
  • Pedro Freitas (Explore Comigo)
  • Gaba Bruno
  • Mah Marangoni
  • Mustache
  • Thallita Xavier

Veja Também

Funk capixaba viraliza na Ucrânia, Cazaquistão e ganha até dancinha no TikTok

5 filmes que estreiam no cinema em dezembro de 2024

Balada K-pop agita a Serra neste fim de semana com entrada gratuita

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari
Imagem de destaque
Rei Charles 3º diz que situação do mundo hoje teria 'perturbado profundamente' Elizabeth 2ª
21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente

