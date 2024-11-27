Com capixaba na lista, veja os indicados do TikTok Awards 2024

O TikTok Brasil anunciou quem são os criadores de conteúdo que concorrem na premiação que elege os destaques da plataforma em 2024. E tem capixaba na lista, a influenciadora Lara Santana está indicada em duas categorias: Vídeo do Ano e Criador do Ano.
No total, são 10 categorias para eleger os "criadores do ano, ícones do amanhã". A competição é dividida em duas etapas: primeiro, é preciso escolher entre os indicados os cinco finalistas de cada categoria, que serão revelados em 4 de dezembro.
Na segunda fase, os escolhidos também serão eleitos pelo voto popular, que poderão votar diretamente na página do prêmio no TikTok, até 15 de dezembro. O anúncio dos vencedores será feito em cerimônia ao vivo em 17 de dezembro, com transmissão pelo TikTok.
VEJA OS INDICADOS
- Vídeo do Ano
- Arthur Paek
- Camila Pudim
- Brian Baldrati (Is this real)
- Lara Santana
- Larissa Gloor
- Lucas Rangel
- Nina Baiocchi
- Pkllipe
- Raphael Vicente
- Reeh Augusto
- Criador do Ano
- Arthur Paek
- Bomtalvão
- Braune
- Camila Pudim
- Eloá Almeida
- Stenio Girardelli (Laactea)
- Lara Santana
- Lucas Rangel
- Samanta Alves
- Reeh Augusto
- Estrela do Ano
- Ana Castela
- Ana Maria Braga
- Giovanna Antonelli
- Ingrid Guimaraes
- Luan Pereira
- Luciano Huck
- Lázaro Ramos
- Selton Mello
- Tais Araujo
- Viih Tube
- #TikTokModaEBeleza: Quem criou tendência
- Adam Mitch
- Carol Mamprin
- Dante Olivier
- Mirella Qualha
- Iara Sannyy
- Lisa Barcelox
- Manu Canielas
- Rafael Santos
- Jessica Lopes
- Gabb (Tictoxica)
- #TikTokMeFezOuvir: Hit do ano
- Beijos, Blues e Poesia (Seu desejo)
- Casca de Bala (Thullio Milionário)
- Macetando (Ivete Sangalo & LUDMILLA)
- MTG Quem Não Quer Sou Eu (DJ TOPO)
- Nosso Primeiro Beijo - Ao Vivo (Gloria Groove)
- Qual é seu desejo? (TZ da Coronel & Ryu, the Runner & Nagalli)
- RAM TCHUM (DENNIS & Ana Castela & MC GW)
- Só Fé (Grelo)
- THE BOX MEDLEY FUNK (THE BOX & Mc Brinquedo & Mc Cebezinho & MC Tuto & Mc Laranjinha)
- to bem (Jovem Dionisio)
- #AprendaNoTikTok: Quem sabe, compartilha!
- Debora Aladim
- Gis com giz
- Igor Bucioli
- Lolivlet
- Tawany Rocha
- Mari Krüger
- Nath Finanças
- Ana Bonassa & Laura Marise (Nunca vi 1 Cientista)
- Pedro Loos
- Carol (Português é legal)
- #TikTokMeFezAssistir: Vale o spoiler
- Alicia Righi
- Arthur Viana
- Bruno Faulin
- Chrystian Lemos
- Dio Verino
- Karol Gomes
- Gabi Marques
- Matheus (Loading Séries)
- Suuh Costa
- Ygor Palopoli
- #TikTokEsportes: Medalha de ouro em conteúdo
- Andressa Fontinele
- Aninha Freestyle
- Negrete
- Felipe Motta
- Fla Bandoni
- Gabi Gagliassi
- Jowzinn
- Kaike
- Matheus Mazzola
- Lucas Veloso
- #TikTokReceita:Humm... deu até fome!
- Arthur Paek
- Betto Auge
- Cheff Otto
- Danilo Carneiro
- Marina (Eu prefiro doce)
- Pedro Freitas (Explore Comigo)
- Gaba Bruno
- Mah Marangoni
- Mustache
- Thallita Xavier