"Deselegante": entenda a treta entre Marina Ruy Barbosa e Cintia Chagas

Marina Ruy Barbosa e Cintia Chagas brigam na web Crédito: Fábio / Globo / Castella Studio

Uma troca de farpas entre Marina Ruy Barbosa e a coach de etiqueta Cíntia Chagas movimentou as redes sociais nos últimos dias. O embate teve início após Cíntia criticar um gesto da atriz durante o baile de gala do Festival de Cannes, e o desentendimento escalou rapidamente, envolvendo até a mãe da artista.

Tudo começou quando Cíntia Chagas publicou um vídeo de Marina Ruy Barbosa no Festival de Cannes, onde a atriz cumprimentava um amigo tocando em seu braço. A coach de etiqueta aproveitou a cena para criticar o comportamento da artista, adicionando ao vídeo a música Pega no Bumbum, do grupo É O Tchan. Na legenda, escreveu: “Pare de pegar nas pessoas. É inoportuno, deselegante e enfadonho”, sugerindo que o rapaz estaria desconfortável com o toque da atriz.

Marina, por sua vez, não deixou barato e respondeu com ironia: “Obrigada pelo toque. Ops, toque não pode, né, Cíntia? Da próxima vez consulto antes como devo tratar meus amigos.” Veja o vídeo:

O desdobramento da polêmica

A repercussão foi grande, e Cíntia decidiu ironizar a situação. Em suas redes sociais, declarou: “Entendi, Brasil. Sou eu quem dita, e não dito (é mais chique concordar com a primeira pessoa, nesse caso) as pautas dos influenciadores e dos sites deste país. Pensarei em algo para semana que vem, não se aflija. Boa semana.”

A mãe de Marina, Gioconda Ruy Barbosa, entrou na discussão para defender a filha: “Enfadonho é ler seus comentários desnecessários. Seu comentário não vai mudar em nada a vida dela, querida.”

Atriz Marina Ruy Barbosa e sua mãe, Gioconda Ruy Barbosa Crédito: Reprodução Instagram @marinaruybarbosa

Em meio à polêmica, Cíntia abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e foi questionada se havia se arrependido da crítica. Ela afirmou que não e que sua postagem teve um caráter pedagógico: “Foi pedagógico, as pessoas aprenderam. Ou seja, eu cumpri a minha função.”

Apoio dos fãs

Marina Ruy Barbosa, aparentemente despreocupada com a situação, postou uma sequência de fotos usando um vestido grifado. Nos comentários, seus seguidores fizeram questão de brincar com a situação. “Se tocar em você a gente pega esse brilho todo?”, escreveu um fã. O influenciador Hugo Gloss também entrou na brincadeira: “Pode tocar em mim porque eu quero receber esse glow up.”

Cíntia Chagas em Vitória

Cintia Chagas Crédito: Cacá Lima / Divulgação